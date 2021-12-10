Від початку року на Донбасі загинули 65 українських захисників

За час від 1 січня до 2 грудня 2021 року на Донбасі загинули 65 українських захисників. Життя 29 героїв обірвали снайперські кулі.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ зауважив, що країна-агресорка активно використовує снайперський вогонь. Кількість жертв та постраждалих зростає.

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З 1 січня по 2 грудня 2021 року російські сили здійснили 2346 обстрілів українських позицій, унаслідок чого 65 українських військових загинули та ще 261 боєць дістав поранення,

– наголосив Цимбалюк.

Очільник місії України при ОБСЄ наголосив, що Росія нарощує війська поблизу Україну. Загалом уздовж кордону, на окупованих територіях Донбасу та Криму перебувають близько 115 тисяч військових країни-агресорки.

Журналіст показав Javelin на фронті

Український журналіст Андрій Цаплієнко показав кадри з українськими Javelin, які перебувають на фронті.

Цим журналіст спростував фейк, що протитанкові комплекси "припадають пилом на складах".

Цаплієнко наголосив: "бійці ООС ані хвилини не будуть вагатися, якщо на них попруть російські танки". Журналіст також зауважив, що українські захисники завжди готові відбивати російські атаки.

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