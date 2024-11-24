Кожна третя ракета, якою Росія атакувала Україну цього року, була корейською KN-23, – CNN

Цього року для атак по Україні російські війська використали близько 60 північнокорейських ракет KN-23. Це становить майже третину всіх балістичних ракет, які застосували окупанти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал CNN. Зазначається, що в серпні та вересні цього року спостерігався сплеск атак, коли Україна вперше публічно розповіла про використання Росією KN-23.

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Росія активно використовує північнокорейські ракети

Від початку 2024 року Росія запустила по Україні 194 балістичні ракети, з близько 60 з них – це північнокорейські KN-23.

Ми бачимо, що з весни Росія набагато більше використовує балістичні ракети та ударні безпілотники для атак по Україні. І менше застосовує крилаті ракети,

– сказав представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Українські посадовці також показали журналістам CNN фрагменти уламків ракет, в системах наведення яких використовуються деталі американського та європейського виробництва.

Ключові компоненти, які використовуються в північнокорейських ракетах, виробляють дев'ять західних компанії, зокрема підприємства в Сполучених Штатах, Нідерландах і Великобританії. Деякі частини ракет KN-23/24, які вдалося проаналізувати, були виготовлені зовсім нещодавно, у 2023 році.

Раніше дослідники вже встановили, що 75% компонентів однієї з перших північнокорейських ракет, використаних для атаки на Україну, були від американських компаній. За словами представника української розвідки, західні компоненти для зброї також продовжують перенаправляти до Ірану та безпосередньо до Росії.