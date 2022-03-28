Від початку війни СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм: понад 100 тисяч фейкових акаунтів

У СБУ заявили, що від початку війни СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм. Їхня потужність – понад 100 тисяч фейкових акаунтів.

Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, що ці ботоферми діяли у Харкові, Черкасах, Тернополі, Полтаві і на території Закарпаття. Фейкові акаунти створювали у різних соцмережах. Зокрема, заборонених в Україні.

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Через цю "армію ботів" поширювали фейки про війну Росії в Україні, відбувалося масоване нав'язування та виправдання російської агресії та ідеології,

– заявив Дехтяренко.

Ворог намагався:

інспірувати панічні настрої серед українських громадян;

дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах.

Правоохоронці під час обшуків виявили:

понад 100 комплектів GSM-шлюзів;

майже 10 тисяч сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності;

ноутбуки та комп'ютерне обладнання з доказами незаконних дій;

чорнову бухгалтерію.

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