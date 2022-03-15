Від початку війни в Україну повернулися понад чверть мільйона громадян

В Україну за добу 14 березня прибули понад 15 тисяч громадян. Майже 13 тисяч з них – українці.

Більшість з них – чоловіки. Вони повернулися на Батьківщину, щоб гнати російських окупантів геть.

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Пишаємось земляками,

– наголосили прикордонники.

Загалом, з початку повномасштабної війни в Україну повернулися близько 260 тисяч наших громадян.

Додамо, що за 14 березня з України виїхала понад 71 тисяча осіб. Більшість з них перетинали пункти пропуску з Польщею.

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