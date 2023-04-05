Від ППО до МіГів і БТРів: Польща надасть Україні новий пакет військової допомоги

Польща надає Україні новий пакет військової допомоги. Там будуть польські БТР Rosomak, самохідні міномети Rak, системи ППО тощо.

Новий пакет допомоги неабияк потрібний саме зараз. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час візиту до Польщі.

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Що увійде в пакет допомоги

Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали протокол щодо постачання оборонної техніки Україні. Український президент розповів, що увійде до пакету допомоги:

БТР Rosomak,

самохідні міномети Rak,

системи ППО Piorun,

МіГи та інше озброєння.

Також Зеленський зазначив, що домовились про спільне виробництво озброєнь та боєприпасів. Зокрема, підписали 2 документи про спільне виробництво 125-мм танкових боєприпасів та відбудову України.

Ця сила зараз нам дуже потрібна. Ми говоримо не лише про підтримку, а й про співпрацю. Це також для нас пріоритет. У тому числі у форматі закупівель. Те що посилює оборонний потенціал як України, так і Польщі,

– додав Зеленський.

Танки вже в Україні

Глава держави констатував, що польські танки "вже на полі бою". Раніше в Україну відправили 4 винищувачі МіГ-29 від Польщі, а ще 4 — відправлять згодом.

Президент Анджей Дуда зазначив, що Варшава готова надіслати ще 6 таких літаків. Зеленський висловив сподівання, що незабаром буде "створена авіаційна коаліція".