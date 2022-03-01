Від ракетних обстрілів, що влучили в 5-поверховий будинок у Василькові, загинуло 2 людей

Окупанти продовжують цинічно обстрілювати Київщину. Російська ракета влучила у 5-поверховий будинок у Василькові. Загинуло 2 людей, ще 3 – поранені.

Постраждалих госпіталізували. Про це заявила пані мер міста Наталія Баласинович. Вона закликала людей перебувати в укриттях та зберігати спокій.

Зауважте Може прикрити мітки диверсантів: у перший день весни Київ припорошило снігом

Це – страшне горе. У мене немає слів,

– зізналася Баласинович.

Також вона повідомила інформацію, отриману від сусідньої громади. У селищі Калинівка російська ракета зруйнувала 3 приватні будинки. Інформації про жертв наразі немає.

Увечері 28 лютого Росія здійснила авіанальоти на Київщину. В епіцентрі опинилися Бровари, Васильків та Біла Церква.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.