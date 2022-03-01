Від ракетних обстрілів, що влучили в 5-поверховий будинок у Василькові, загинуло 2 людей
Джерело:телеграм Pravda Gerashchenko
Окупанти продовжують цинічно обстрілювати Київщину. Російська ракета влучила у 5-поверховий будинок у Василькові. Загинуло 2 людей, ще 3 – поранені.
Постраждалих госпіталізували. Про це заявила пані мер міста Наталія Баласинович. Вона закликала людей перебувати в укриттях та зберігати спокій.
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Це – страшне горе. У мене немає слів,
– зізналася Баласинович.
Також вона повідомила інформацію, отриману від сусідньої громади. У селищі Калинівка російська ракета зруйнувала 3 приватні будинки. Інформації про жертв наразі немає.
Увечері 28 лютого Росія здійснила авіанальоти на Київщину. В епіцентрі опинилися Бровари, Васильків та Біла Церква.
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