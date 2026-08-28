Від ранку Росія запустила майже 100 дронів і 7 "Бандеролей": як відпрацювала ППО

Ворог протягом всього дня 28 серпня запускає по українських містах безпілотники. Сили ППО зуміли збити понад 70 російських БпЛА.

Також вдалось збити кілька "Бандеролей". Про це повідомили у Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО?

У п'ятницю, 28 серпня, з 06:00 по 19:00 Росія запустила по Україні 7 S8000 "Бандероль" та 96 ударних безпілотників, понад 70 із яких були реактивними. Більшість дронів ворог спрямував у бік столиці.

Українська ППО протягом дня зуміла збити/подавити 6 S8000 "Бандероль" та 73 БпЛА.

Станом на 19.00 в повітряному просторі близько 10 реактивних ударних безпілотників,

– наголосили у Повітряних силах.

Також вони закликали залишатись в укриттях до відбою.

Росія продовжує тероризувати українські міста. У п'ятницю, 28 серпня, у Києві станом на 20:06 вже 11 разів оголошували повітряну тривогу. Вдень у столиці лунали вибухи.

Того ж дня країна-агресорка завдала удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Внаслідок удару відомо про 7 постраждалих, 3 з яких у важкому стані.