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24 Канал Новини України Від ранку Росія запустила майже 100 дронів і 7 "Бандеролей": як відпрацювала ППО
28 серпня, 19:56
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Оновлено - 20:10, 28 серпня

Від ранку Росія запустила майже 100 дронів і 7 "Бандеролей": як відпрацювала ППО

Данило Жоров

Ворог протягом всього дня 28 серпня запускає по українських містах безпілотники. Сили ППО зуміли збити понад 70 російських БпЛА.

Також вдалось збити кілька "Бандеролей". Про це повідомили у Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО?

У п'ятницю, 28 серпня, з 06:00 по 19:00 Росія запустила по Україні 7 S8000 "Бандероль" та 96 ударних безпілотників, понад 70 із яких були реактивними. Більшість дронів ворог спрямував у бік столиці.

Українська ППО протягом дня зуміла збити/подавити 6 S8000 "Бандероль" та 73 БпЛА.

Станом на 19.00 в повітряному просторі близько 10 реактивних ударних безпілотників, 
– наголосили у Повітряних силах.

Також вони закликали залишатись в укриттях до відбою.

Росія продовжує тероризувати українські міста. У п'ятницю, 28 серпня, у Києві станом на 20:06 вже 11 разів оголошували повітряну тривогу. Вдень у столиці лунали вибухи. 

Того ж дня країна-агресорка завдала удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Внаслідок удару відомо про 7 постраждалих, 3 з яких у важкому стані.

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