Від російських ракет не захищає: Резніков пояснив, чому "Залізний купол" не підходить Україні

Олексій Резніков пояснив, чому Україні не підійде "Залізний купол". Міністр пояснив, що він не захищає від того типу ракет, якими гатить росія.

Відповідну заяву міністр оборони України зробив під час бізнес-конференції на платформі Forbes. Про це Резніков сказав 9 липня – на 136 день війни, яку росія почала проти України.

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Резніков пояснив, чому Україні не підходить "Залізний купол"

Олексій Резніков пояснив, що "Залізний купол" не захищає на 100%. Окрім того, міністр був у Ізраїлі та спілкувався з їх виробниками, підприємствами державними.

"Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених по суті в гаражах. Від крилатих та балістичних ракет "Залізний купол" не захищає. Там є інша система ППО, які розвивається і в самому Ізраїлі і є в Чехії, і США,

– запевнив міністр.

Додав, що саме тому нам потрібно розвивати свою систему протиповітряної та протиракетної оборони або отримувати, в тому числі, від наших партнерів.

Що цьому передувало

Україна з початку повномасштабного нападу росії почала говорити світу про необхідність закрити небо над нашою державою. Зокрема для того, щоб російські ракети не влучали по житлових кварталах та не вбивали мирних людей та не нищили об'єкти інфраструктури.

На початку червня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Київ хоче придбати систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

Варто згадати, що досі Ізраїль вирішив надавати Україні суто гуманітарну допомогу та не постачати зброю. Ймовірно, країна боїться реакції росії.

Раніше Олексій Арестович також пояснював, що "Залізний купол" нам не підійде. Нам потрібна універсальніша зброя, яка допоможе набагато краще.

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