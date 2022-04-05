Від рук окупантів в Україні загинули вже 165 дітей, понад 2 сотні – поранені
5 квітня 2022 , 08:51Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Кількість загиблих дітей через збройну агресію Росії збільшується. Вже є щонайменше 165 жертв серед малечі.
Так, станом на ранок 5 квітня 165 дітей загинули, а 266 – зазнали поранення різного ступеня тяжкості.
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Насправді цифри ще більш трагічні
Так, цифри не остаточні, оскільки статистику не можуть поки встановити в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Наприклад, у Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
Найбільше постраждало дітей в таких областях:
- у Київській – 77,
- Донецькій – 78,
- Харківській – 61,
- Чернігівській – 49,
- Миколаївський – 35,
- Луганській – 31,
- Запорізькій – 22,
- Херсонській – 29,
- Сумській – 16,
- Житомирській – 15,
- Києві – 16.
Цинічні вбивства дітей
- 4 квітня росіяни обстріляли Миколаїв, загинула дитина.
- Під час окупації Ворзеля Київської області окупанти кинули димову шашку в підвал одного з будинків, де перебували 14-річна дитина та жінка. Потім відкрили вогонь. Дитина загинула на місці, а матір – через 2 дні у тому ж підвалі.
- Також у Бучі внаслідок одного з обстрілів загинули 6 осіб, серед яких дитина.
Через бомбардування та обстріли загарбники пошкодили 869 закладів освіти, 83 з них повністю зруйновані.
Важливо – у Бучі безліч розстріляних авто з написом "діти":