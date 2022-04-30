Від рук російських окупантів загинули 219 українських дітей
Джерело:Офіс генпрокурора
Російська армія воює не лише зі Збройними Силами України. Окупанти вбивають всіх – цивільних та навіть маленьких дітей.
Армія агресора вбиває дітей
Росіяни вчинили в Україні безліч воєнних злочинів. Через них постраждали щонайменше 617 дітей.
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Станом на ранок 30 квітня офіційна кількість загиблих дітей не змінилася – 219 осіб. Число поранених становить понад 398 неповнолітніх. Така кількість не є остаточною. Адже у містах, де відбуваються бойові дії, інформацію ще встановлюють. Також нема даних з захоплених територій та нещодавно звільнених.
У яких областях найбільше постраждалих дітей
- У Донецькій області 139 постраждалих дітей;
- Київській – 115;
- Харківській – 95;
- Чернігівській – 68;
- Херсонській – 44;
- Миколаївській – 43;
- Луганській – 37;
- Запорізькій – 27;
- Сумській – 17;
- у Києві – 16;
- Житомирській області – 15.
Також російська армія пошкодила 1 570 закладів освіти. На жаль, 111 з них вже не підлягають відновленню. Лише ремонтом не обійтися – ці установи доведеться будувати наново.
Останні новини про війну в Україні
- Станом на 30 квітня російські окупанти намагаються повністю захопити Донбас, щоб отримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму. Ворог йде у наступ та гатить по позиціях ЗСУ. Однак всі намагання росіян захопити нові території – марні.
- Наразі найгарячіші точки є під Ізюмом, на Запоріжжі та Донбасі.
- Щоб посилити свої позиції, Росія переміщає підрозділи з Бєлгородської області до Ізюма.
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