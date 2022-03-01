Від США буде більше і санкцій, і зброї, – Блінкен телефоном пообіцяв Кулебі нову допомогу
Джерело:Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба попросив у США більше санкцій та зброї для боротьби з російськими окупантами. Блінкен пообіцяв надати.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив 1 березня. Він поспілкувався з держсекретарем США телефоном.
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"Ентоні Блінкен запевнив у непорушній підтримці з боку США", – зауважив Кулеба.
Глава МЗС України наголосив, що наша держава прагне миру. Однак поки на нас нападає Росія, потрібно впроваджувати більше санкцій. Україні також потрібна зброя.
Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки,
– резюмував Кулеба.
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