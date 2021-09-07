Від вакцини можуть вирости роги, – мер Франківська доручив спостерігати за секретарем міськради

Руслан Марцінків, який неоднарозово потрапляв у скандали, знову відзначився. На цей раз мер Івано-Франківська намагався дотепно потролити антивакцинаторів.

Відтак, під час щотижневої оперативної наради він дав протокольне доручення спостерігати за секретарем міської ради Віктором Синишином, чи у нього не виростуть "роги та копита" після щеплення.

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Бо читав в інтернеті, що таке буває. Лиш не пишуть, чи від першої, чи другої вакцинації. Зважаючи на те, що він публічно вакцинувався на виконкомі, поспостерігаємо, чи це правда,

– продовжив Марцінків.

З його слів, днями до нього приходила жінка та доводила, що не може щепитися, бо не завагітніє. Мер попросив медиків розвіяти цей поширений міф.

"Давайте комусь першому, хто завагітніє після вакцинації, дамо гарну премію. Скажімо, 100 тисяч гривень", – підсумував міський голова Івано-Франківська.

Хто такий Руслан Марцінків Руслан Марцінків – мер міста Івано-Франківськ. Він відомий своєю показовою набожністю та гомофобією, фігурант численних скандалів, зокрема - був звинувачений у ксенофобії.



Вперше був обраний мером Івано-Франківська у 2015 році, в 2020-му повторив свій успіх і переміг вже у першому турі.

Скандали з Марцінківим: коротко

Мер Франківська у 2020 році, попри карантин, дав вказівку організувати в місті різдвяний ярмарок. Так він хотів підтримати місцевих підприємців.

У 2018 році Марцінків після футбольного матчу, у якому команда МФК "Прикарпаття" поступилася ФК "Колос" із Ковалівки, накинувся на суддів зустрічі. Він грубо облаяв рефері та заявив, що їх підкупили.

Того ж року після виступу гурту "Хамерман знищує віруси" на фестивалі Porto Franko доручив освятити сцену, на якій виступали музиканти.

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