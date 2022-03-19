Від "великого розуму" окупантів, – радник глави МВС про феномен Чорнобаївки

У Чорнобаївці, що поблизу Херсона, ЗСУ кілька разів знищили ворожу техніку та живі сили противника. Попри це, окупанти продовжують висаджуватися на цьому аеродромі.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу пояснив дії окупантів їхнім "великим розумом". Висловив сподівання, що так триватиме і надалі.

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"Чому вони це роблять? Очевидно, від "великого розуму". Дай бог, щоб ця ж людина, яка планувала попередні 6 разів, продовжувала так само. Сподіваюсь, вони і далі це робитимуть, а ми їх знищуватимемо", – сказав Денисенко.

Що відбувалось у Чорнобаївці

Перший удар по ворожій техніці у Чорнобаївці був ще 7 березня.

Під час наступних ударів вдалося знищити передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Росії.

Також ліквідували генерал-лейтенанта Андрія Мордвичева.

Мережа вибухнула мемами про недолугість окупантів.

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