Від вибуху у Харкові загинув чоловік: вбило осколком через металеві двері під'їзду
11 березня 2022 , 10:30Читать новость на русском
Джерело:Харьков LIVE
Від вибуху на Московському проспекті у Харкові загинув чоловік. Осколок пройшов через металеві двері.
Ймовірно, чоловік ховався у під'їзді. Деталей про загиблого поки не повідомляють.
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Осколок у металевих дверях / Фото з телеграму Харьков LIVE
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