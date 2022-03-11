Від вибуху у Харкові загинув чоловік: вбило осколком через металеві двері під'їзду

Від вибуху на Московському проспекті у Харкові загинув чоловік. Осколок пройшов через металеві двері.

Ймовірно, чоловік ховався у під'їзді. Деталей про загиблого поки не повідомляють.

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Осколок у металевих дверях / Фото з телеграму Харьков LIVE

Обстріл пихоневрологічного інтернату

11 березня ворог влучив в Оскільський психоневрологічний інтернат на Харківщині. Там перебувало близько 330 осіб. Кількість постраждалих уточнюють.



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