Від вибуху в Запоріжжі зруйновані 7 квартир: є загроза обвалу будинку

У Запоріжжі 28 січня прогримів потужний вибух, який зруйнував 7 квартир. Рятувальники не виключають загрозу обвалу конструкції.

На місці події декілька годин поспіль працюють співробітники ДСНС. Вони роблять все можливе, щоб зміцнити несучі балки з другого на третій поверх.

Важливо У Запоріжжі в багатоквартирному будинку стався вибух, є жертва

Як сказав перший заступник начальника ДСНС у Запорізькій області Володимир Матросов, четвертий поверх просів та квартири, які розташовані навколо епіцентру, є досить небезпечними.

На цей момент рятувальникам вдалося зафіксувати опори 3 поверху для запобігання подальшій руйнації. Крім того, рятувальники хочуть ще раз переконатися, що під завалами немає людей.

Місце вибуху у Запоріжжі / Фото ДСНС

Яка ситуація на місці вибуху

Станом на 12:00 рятувальники завершили пошукові роботи. Підрозділи ДСНС, у взаємодії із комунальними службами продовжують розбирати зруйновані конструкції.

ДСНС розгорнуто мобільний пункт обігріву. Мешканцям будинку, де виникла надзвичайна подія надають допомогу психологи ДСНС. Залучено будівельний кран комунальних служб з метою забезпечення безпечного проведення робіт,

– розповіли рятувальники.

Нацполіція організувала охорону громадської безпеки та недопущення мародерства. Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям та вирішується питання щодо тимчасового розселення.



Загалом до ліквідації наслідків події залучили 88 осіб та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС:

40 рятувальників,

10 одиниць техніки.

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