Від війни намагалися втекти 2,2 тисячі чоловіків, частина з них загинули на кордоні

Багато чоловіків призовного віку, попри заборону покидати Україну в часи війни, намагаються виїхати за кордон. Більшість з них затримали, ще частина – загинула на кордоні.

Прикордонники зізналися, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони затримали майже 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли перетнути кордон.

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Частина з них, із надією обійти обмеження воєнного стану, стали жертвами шахраїв, які взяли з них гроші та зникли. Також деякі чоловіки намагалися підкупити прикордонників.

Інші – використовують підроблені документи, в яких приписують собі чи дітям інвалідність, називають померлими живих дружин чи дописують кількість дітей. Але фальшиві папери прикордонники теж ефективно виявляють,

– наголосили в ДПСУ.

Багато порушників намагаються подолати кордон поза пунктами пропуску. Так, днями правоохоронці затримали перевізника – громадянина Молдови, який на двомісному човні переплив Дністер, щоб забрати з України чотирьох чоловіків. Їх всіх затримали.



Прикодонники затримали чоловіків, які незаконно хотіли виїхати за кордон / Фото ДПСУ

Окрім того, доволі часто правоохоронці виявляють тіла чоловіків на берегах прикордонних водойм. Так само деякі порушники стали жертвами негоди у Карпатах.

Прикордонники у Мукачево визволили з снігового полону сімох осіб, двоє з яких через обмороження не могли самостійно пересуватися. Чоловіки хотіли нелегально потрапити в Румунію. Їх оштрафували та розпочали кримінальне провадження.

До слова, на Львівщині затримали та оголосили підозру чоловіку, який за 2100 доларі переправляв за кордон чоловіків призовного віку. Слідство встановило, що він мав спільників на одному із митних постів Львівської митниці.

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