Від яскравого сонця до дощів: прогноз погоди на 27 квітня

Погода в Україні у середу, 27 квітня, буде безхмарною на Півдні та Сході. Там сонце жодного разу за день не сховається за хмарами.

Синоптики прогнозують у цих регіонах в середньому +19...+21 градуса. Водночас на Луганщині буде тепліше – +20...+22 градусів.

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У Центрі України сонце іноді ховатиметься за хмарами. Однак опадів очікувати не слід. Стовпчики термометрів підіймуться до +17...+19 градусів.

У Києві буде холодніше та свіжіше – +12...+14 градусів. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Де можливі невеликі опади

У Львові;

Ужгороді;

Івано-Франківську;

Чернівцях.

Повітря там буде свіжим – +13...+15 градусів. Водночас на Закарпатті прогнозують теплішу погоду – +17...+19 градусів.

На Півночі України опадів не прогнозують, лише сонце. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +13...+15 градусів.

Погода у містах України 27 квітня

Ужгород – +17...+19

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +17...+19

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +17...+19

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +20...+22

Харків – +17...+19

Київ – +12...+14



Прогноз погоди на 27 квітня / Карта Укргідрометцентру