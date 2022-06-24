Від Золотого і Гірського ЗСУ відійшли на нові позиції, заяви про полонених – фейк, – Арестович

Жодного оточення українських військ на Луганщині немає. Наші Збройні сили відійшли від Золотого і Гірського на нові позиції.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович спростував заяви російської сторони про "оточення 2 тисяч українських військових та полонених".

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Ніяких полонених немає, ніякого оточення не було. Вийшли всі наші війська, наскільки мені відомо,

– зазначив Арестович.

Головне – виснажити окупантів

Чиновник розповів, що українські військові організовано відійшли від Гірського та Золотого. За словами Арестовича, це злам певної парадигми. Ще від радянських часів в армії були такі поняття як "загинути, але не відступити". Однак це неефективно. Чиновник зазначив, що наше завдання – завдати ударів противнику, зокрема, по живій силі і техніці. Потрібно виснажити ворога й не дати йому наступати далі.

"А яким способом ми це робимо – наступом, обороною, контрнаступом, відступом, заманюючи його – абсолютно неважливо. Важливо, що ворог виснажується", – пояснив Арестович.

Однак він додав, що ворог активно просувається на цьому напрямку, до траси Бахмут –Лисичанськ.

Яка ситуація на Донбасі

Відповідно до вечірнього зведення Генштабу 24 червня, у районі Слов'янська росіяни хочуть наступати у напрямку Довгеньке – Долина. Українські воїни відбили штурм ворога у напрямках Сулигівка – Вірнопілля та Дібрівне – Курулька. Крім того, окупанти дистанційно мінують Долину.

Загарбники гатять з артилерії по Лисичанську, Сєвєродонецьку, Лоскутівці та Спірному. Вони завдали авіаційного удару в районі Лисичанська та вели штурмові дії в промисловій зоні Сєвєродонецька.

ЗСУ також відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії Білогорівку, Яковлівку та Майорське. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки і Покровського.

Відомо, що росіяни захопили Миколаївку. Проте ворожа спроба розвідки боєм в напрямку Миронівка - Вуглегірська ТЕС провалилась. Окупантів відігнали з втратами.

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