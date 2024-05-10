Оформлення паспортів за кордоном: що передбачає закон, ухвалений Радою

Депутати підтримали у цілому законопроєкт про надання окремих адміністративних послуг українцям, за – 236 голосів. Це закріпить на законодавчому рівні видачу паспортів для українців, що перебувають за кордоном державним підприємством "Документ".

Законопроєкт, що ухвалила Рада, має розв'язати проблему з видачею паспортів за кордоном. Режим видачі невдовзі стане повноцінним замість експериментального.

Дивіться також Відтепер українці зможуть оформити закордонний і внутрішній паспорти одночасно: чому це важливо

Чому законопроєкт важливий для держави та українців

Після початку повномасштабної війни в Україні запровадили експериментальний проєкт для видачі паспортів за кордоном, термін дії якого закінчується влітку 2024 року. У Верховній Раді вирішили зареєструвати законопроєкт, який офіційно дасть можливість видачі паспортів для українців за кордоном державним підприємством "Документ". Адміністративний збір за їхнє оформлення йтиме у бюджет України.

Додатково закон продовжив можливість одночасного оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта (зокрема заміну втраченого/викраденого документа чи його обмін).

Крім того, законопроєкт передбачає:

паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років;

термінове оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України здійснюється у строк не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів у чинній редакції).

Що відомо про роботу закордонних паспортних сервісів