Оформлення паспортів за кордоном: що передбачає закон, ухвалений Радою
Джерело:Ярослав Железняк
Депутати підтримали у цілому законопроєкт про надання окремих адміністративних послуг українцям, за – 236 голосів. Це закріпить на законодавчому рівні видачу паспортів для українців, що перебувають за кордоном державним підприємством "Документ".
Законопроєкт, що ухвалила Рада, має розв'язати проблему з видачею паспортів за кордоном. Режим видачі невдовзі стане повноцінним замість експериментального.
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Чому законопроєкт важливий для держави та українців
Після початку повномасштабної війни в Україні запровадили експериментальний проєкт для видачі паспортів за кордоном, термін дії якого закінчується влітку 2024 року. У Верховній Раді вирішили зареєструвати законопроєкт, який офіційно дасть можливість видачі паспортів для українців за кордоном державним підприємством "Документ". Адміністративний збір за їхнє оформлення йтиме у бюджет України.
Додатково закон продовжив можливість одночасного оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта (зокрема заміну втраченого/викраденого документа чи його обмін).
Крім того, законопроєкт передбачає:
- паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років;
- термінове оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України здійснюється у строк не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів у чинній редакції).
Що відомо про роботу закордонних паспортних сервісів
- 22 квітня за кордоном призупинили надавати послуги чоловікам призовного віку. У Міністерстві закордонних справ зробили заяву щодо цього та пояснили, що перебування за кордоном не звільняє від обов'язків перед Батьківщиною.
- Наступного дня, 23 квітня закордонні підрозділи державного підприємства "Документ" заявили, що видачу готових документів призупинено через технічні причини.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що консульства за кордоном призупинили надання послуг українцям призовного віку.
- В МЗС також 24 квітня повідомляли, що ДП "Документ" не входить до їх відомства. Це окрема компанія, що підпорядковується Державній міграційній службі України.
- Вже 6 травня закордонні паспортні сервіси ДП "Документ" відновили видачу документів у тестовому режимі.