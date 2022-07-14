"Чорна мітка путіна": що насправді означає спрощене надання громадянства росії українцям

Президент росії владімір путін підписав указ про спрощене надання українцям громадянства країни-агресорки. У Центрі протидії дезінформації розповіли, що це означає насправді.

Передовсім у відомстві підкреслили, що відповідний указ диктатора з кремля не має під собою законних підстав. А отже – у нього будуть відсутні юридичні наслідки у нашій державі.

Тим часом Усього 8% росіян готові жертвувати гроші на підтримку армії

Громадянство росії – "чорна мітка"

Слід також розуміти, що більшість громадян нашої держави не хочуть мати нічого спільного з росією. Країною, яка упродовж останніх чотирьох місяців, а загалом – 400 років, вбиває, ґвалтує і обкрадає Україну.

Але і це ще не все. Громадянство росії – те, чим уже ніхто не зможе хизуватись. А все тому, що цивілізовані країни цураються мати бодай якийсь стосунок до всього, що дотичне до кремля. Тож паспорт країни-агресорки радше нагадує "чорну мітку".

росіяни – "гарматне м'ясо"

У Центрі протидії дезінформації вирішили вкотре нагадати, що для росії громадяни її країни – лише мобілізаційний потенціал. Те, що невдовзі має всі шанси стати "гарматним м'ясом" під час втілення у життя чергової забаганки диктатора путіна.

Чому росії важливо надавати своє громадянство

Якщо ви думаєте, що росія займається благодійністю, то це зовсім не так. Іноземцям громадянство кремль видає з абсолютно меркантильних намірів. І пов'язані вони здебільшого з бажанням завойовувати все нові й нові території.

Така паспортизація легітимізує дії окупантів. Адже у них буде причина вдертись в іншу державу, прикриваючись "захистом" своїх же громадян. Це, до слова, ще одна причина, чому потрібно раз і назавжди покінчити з усім, що має бодай якийсь стосунок до росії.

Також у росії за допомогою цієї схеми закривають демографічні питання. Нерідко новоспечені громадяни країни-агресорки відправляються до малопридатних для життя регіонів. Це дозволяє бодай якось заповнювати території, де вільно себе почувають хіба ведмеді.

"Спрощена процедура" – це не про відсутність бюрократії під час отримання громадянства. Це радше можливість впроваджувати насильницьку паспортизацію на тимчасово окупованих територіях. Їх мешканців силою робитимуть громадянами країни-агресорки. А це вже матиме низку неприємних наслідків. Один із них – примусова мобілізація та участь у війні

Якщо ми вже заговорили про мобілізацію у росії, то ось вам дані від розвідки Великої Британії. У відомстві переконані, що дефіцит військових змусить країну-агресорку займатись вербуванням найманців із в'язниць. Ними укомплектовуватимуть приватну військову компанію "Вагнера".

Зауважимо, що раніше в Міноборони Великої Британії розповідали про прагнення росії перекинути всі свої резерви в Україну. Про це також свідчить розгортання окупантами броньованих машин МТ-ЛБ, які перебували на довгостроковому зберіганні.

Варте уваги – росіяни придумали, як проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях: дивіться відео