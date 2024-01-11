В ОП різко відреагували на статтю TIME про "поділ України у 2024 році"

Видання Time опублікувало статтю про 10 глобальних ризиків 2024 року. Серед них одним із перших назвали розділену Україну. Журналісти визначили 2024 рік як переломний у війні та зазначили, якщо наша держава не розв'яже багатьох проблем, то територіальні втрати можуть виявитися постійними.

Все описане у статті виглядає доволі дивним. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, додавши, що Росія вже давно порушила міжнародне право та абсолютно його зруйнувала, при цьому світ не може просто сидіти й нічого не робити.

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Чому 2024 вважають переломним роком

Варто підкреслити, що план Москви – це не розділення України, а її повна, жорстка окупація з максимальною кількістю вбивств, знущань, катувань, зґвалтувань. Треба усвідомити, що Росія не залишиться тільки на окупованих територіях, якщо не програє цю війну. Вона йтиме далі та вбиватиме. Тому немає ніякого плану Росії розділити Україну – є план захопити Україну.

Безумовно, це "круто" сказати, що нехай Україна сама собі набудує стільки зброї. Вчора всі боялися Росії, вважали її другою армією світу, а тепер говорять, що є Україна і нехай вона сам на сам з Росією з'ясує стосунки. Це виглядає взагалі абсурдно,

– наголосив Михайло Подоляк.

Видання Time оприлюднив список: "Топ – 10 глобальних ризиків на 2024 рік". У ньому "Розділена Україна" посіла 3 місце. Журналісти зазначили, що 2024 рік стане переломним, а Україна нібито буде де-факто розділена. Вони підкреслили, що Росія має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу, а наша держава серйозно постраждала від зменшення підтримки США. У статті припускають, що Київ збільшить удари по цілях у Росії, що спровокує відповідь та може втягнути НАТО у війну.

Михайло Подоляк додав, що сьогодні війна Росії йде не проти України, а заради домінування демократії. Це означає, що існує передбачуване майбутнє, зокрема, для редакторів журналу Time. Тобто вони розуміють, що їхні діти навчаються в школах, закінчать ЗВО, після цього зроблять кар'єри. Якщо ж домінуватиме Росія, до якої вже підтягнулись країни та організації, які заточені тільки на війні, тоді майбутнього немає. Зокрема, для редакторів журналу Time.

Відтак ми завжди повертаємось до одних і тих же питань. Або демократії перемагають і "обнуляють" репутацію авторитарій агресивного типу, як Росія. Або перемагає авторитарія, й "обнуляє" репутацію демократій. Тоді країни починають мігрувати від демократичного табору в авторитарний.

Щодо переломного чи не переломного року. Нібито 2022 рік всі пройшли повз. Ну почалась велика війна у Східній Європі, то це не переломно було? Не переломний був 2022 рік, коли всі говорили, що три дні й Україна не встоїть та впаде? А після цього треба було думати, що робити далі з Росією, бо Україна встояла й це нібито не перелом?

– зауважив Подоляк.

Що Україна показала у 2023 році світу

Журналісти Time чомусь не назвали переломним 2023 рік, коли відбулися ефективні операції у Харкові, Херсонській області й головне – операції щодо панування Росії в акваторії Чорного моря. Мало бути розуміння того, що Україна, якщо матиме певні інструменти, активно протидіятиме Росії на різних майданчиках війни.

Крім того, 2023 рік показав, що російського ВПК не існує. Тому що сьогодні Росія бере гроші та зброю у тій же Північній Кореї. При чому стару радянську зброю у великій кількості. З'ясувалося, що Росія продавала фікцію на глобальному ринку, бувши при цьому одним з найбільших продавців зброї. Це все хіба не перелом?

– сказав радник ОПУ.

Уже не існує репутації російської армії, яка нібито могла за тиждень дійти до Берліна, Парижа тощо. Немає репутації російського ВПК. З'ясувалося, що півострів Крим, який мілітаризувала Росія, є беззахисним. А Чорноморського флоту Росії, якого боялися, – немає. Це все також переломні моменти.

І ось 2024 рік. Росія відверто каже, вона не веде так звану "сво" – вона веде війну. Що таке війна? Це мілітарна економіка. Все, що змогли використати зі своїх ницих регіонів, відправили на війну. Це означає, що треба знищити величезну кількість живої російської сили та техніки, а війну перевести на технологічний рівень,

– наголосив Подоляк.

Отже, для цього потрібні дрони, РЕБи, далекобійні ракети, авіація. Колись Росія лякала весь світ "Кинджалами", всі вважали, що їх не можна перехопити. Тепер з'ясувалося, що навіть попри те, що Росія атакує всю величезну територію України та б’є по цивільному населенню, можна працювати навіть проти цих ракет. Але для цього потрібно збільшувати кількість систем ПРО.

Які мали б бути акценти у статті Time

"У підручниках, які декламують, зокрема, в журналі Time, написано, що треба мати домінування у повітрі. Україна цього не мала, але все одно стримала Росію на лінії розмежування. Щобільше, на певних напрямках просунулась вперед. Тобто "обнулена" навіть класична стратегія. Але так, я вважаю, що справді потрібно мати домінування у повітрі", – наголосив Подоляк.

За його словами, журнал Time має право писати все те, що пропонує їхня редакційна політика. Але акценти треба ставити так: "Ми зрозуміли, що Україна ефективно протидіє Росії, а Росія має всі шанси програти. Ми розуміємо, що Росія воює кількістю, а для того, щоб довести домінування демократії, Україна має отримати"... і далі перелік, того, що має отримати Україна у 2024 році.

Тут найперше мовиться про суттєві спільні інвестиції у військові виробництва, авіаційну підтримку, суттєву підтримку системами ППО та ПРО. Все інше, зокрема дрони, артилерію, снаряди, бронетехніку, далекобійні ракети, – можна математично обговорювати з нашими партнерами.

Сьогодні інвестиції в Україну – це інвестиції не в масштабування війни. Навпаки – це інвестиції в запобігання масштабування війни. Якщо Росія не програє, війна буде глобальною. Якщо Росія програє, війна зупиниться не тільки в Східній Європі, а й в низці інших регіонів. Оце треба проговорювати, а не песимізувати,

– сказав Михайло Подоляк.

За його словами, прочитавши статтю Time, виникає зустрічне питання – що робити далі? Піти на домовленості з Путіним? Наприклад, можна попросити в нього гарантії, що далі він не вторгнеться у Молдову, країни Балтії, не провокуватиме Польщу, не фінансуватиме ХАМАС. Але, звісно, все це нонсенс.

"Я хочу, щоб люди, які щось аналізують, робили висновки, пропонували, що робити. Безумовно, Україна винна в тому, що Путіна толерували 20 років. Але хіба ж не західні країни, які після війни в Грузії, війни в Україні 2014 року, війни в Сирії, казали – збільшуймо постачання російської сировини на європейські ринки. Це нам "точно" гарантуватиме сталий мир на сотні років вперед. Ось так це виглядає", – зауважив Подоляк.

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