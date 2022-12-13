"Велика оплошність": українське видавництво створило дитячу книжку з Україною без Криму

В українських крамницях продають словник для школярів, у якому намальована Україна без Криму. Книжка вийшла до друку у 2020 році.

Видавництво "Абетка" у 2020 році випустило до друку підручник "Англійський словник" для початкових класів. Проте у ньому показують Україну без Криму, пише 24 канал.

До теми У Києві продавчиня кав'ярні відмовилася спілкуватися українською: відео нахабної поведінки

На одній сторінці – 2 мапи України без Криму

Фотографиня з Рівного Вікторія вирішила придбати для дитини книжку, щоб та вивчала англійську мову. На її великий подив, на 98 сторінці підручника молода мама наткнулася на карту України без Криму. При цьому ще нижче на тій сторінці – така ж карта, лише з іншим малюнком.

Жінка поділилася фотографіями книжки з журналістами 24 каналу. У підручнику вказано, що це навчальне видання і його рекомендовано для учнів 1 – 4 класів загальної середньої освіти.



У дитячому словнику Україна без Криму / Фото Вікторії для 24 каналу





Як виглядає підручник / Фото Вікторії для 24 каналу



Що сказали у видавництві

Авторами англійського словника є вчительки з великим стажем Ірина Доценко та Оксана Євчук – на їхньому рахунку сотні книжок для вивчення англійської мови. Проте в книжці не вказано, хто з видавництва "Абетка" відповідав за ілюстрації.

Вікторія зателефонувала до видавництва, щоб запитати, як на сторінках їхньої книжки опинилася карта України без "Криму". Там повідомили, що вона перша, хто звернув увагу на таку "велику оплошність".

У кол-центрі запевнили, що після її звернення видавці почали активно переробляти підручник.

Це груба дизайнерська помилка, це ні в якому разі не позиція нашого видавництва, тому що чоловіки з сімей наших авторів воюють на фронті. Ні в якому разі не сприйміть це як позицію видавництва, це помилка,

– запевнили в "Абетці".

Там додали, що залишений тираж відкличуть, а підручники, які залишилися, знімуть з полиць. Надалі підручник буде продаватися з виправленою, вже правильною картою.

24 канал теж намагався сконтактувати з виданням, проте наразі не вдалося.