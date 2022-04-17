Відбили 12 атак, знищили 15 танків та 2 вертольоти: головне про успіхи наших бійців у зоні ООС

Українські захисники продовжують завдавати втрат ворогу. Лише за цю добу вдалося відбити 12 атак окупантів та знищити десятки одиниць техніки.

Протягом цього тижня окупанти 58 разів атакували позиції українських захисників, але всі напади були відбиті. При цьому окупанти в зоні ООС втратили майже 200 одиниць техніки.

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Скільки техніки втратили окупанти

Лише за сьогодні в зоні ООС окупанти втратили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки, 2 вертольоти Міг-24 та безпілотник.

За тиждень цифри значно більші:

37 танків;

24 артилерійські системи;

61 одиницю броньованої техніки;

51 одиницю автомобільної техніки;

5 вертольотів;

17 безпілотників;

2 крилаті ракети.

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