Як відбувається відбір і навчання військових за кордоном: у Генштабі назвали критерії

Рішення щодо направлення військовослужбовця або підрозділу на навчання ухвалює військовий керівник не нижче командира окремої військової частини. Він орієнтується на їх відповідність встановленим для кожного виду підготовки вимогам.

Про це розповів начальник Головного управління доктрин та підготовки (J7) Генерального штабу ЗС України генерал-майор Олексій Таран. За його словами, відібраний військовослужбовець повинен мати задовільний стан здоров'я, добру фізичну підготовленість, бути психологічно врівноваженим та вмотивованим.

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Звертають також увагу на здобуту в минулому військово-облікову спеціальність, у разі якщо боєць проходив військову службу, та цивільну спеціальність, якщо така є.

Таран зазначив, що військовослужбовців, які проявили лідерські здібності, можуть відправити на курси командирів відділень, головних сержантів взводів. Вирішальним аргументом у цьому буде наявність бойового досвіду.

Охоплені всі категорії

Щодо підготовки українських військових за кордоном, цими заходами охоплені всі категорії військовослужбовців.

"Новобранці" готуються за програмою базової загальновійськової підготовки. Солдати-спеціалісти із застосування, експлуатації та ремонту зразків ОВТ іноземного виробництва готуються за програмою фахової підготовки. До цієї ж категорії належать і солдати-спеціалісти інших дефіцитних спеціальностей, а також солдати-лідери, яких плануємо призначати на сержантські посади командирів відділень, головних сержантів взводів,

– сказав він.

Навчання за рангами