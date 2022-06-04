Відбити Донбас без заходу на територію Росії дуже важко, – МВС

Відбивати Донбас від російських окупантів значно складніше, аніж деякі інші українські території. З тактичного погляду, для цього треба зайти на територію Росії.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Водночас такий крок потягне за собою багато міжнародних наслідків.

До теми Реально закінчити війну ще цього року, – Резніков

Як розповів Андрусів, відбити Донбас без такого заходу дуже важко.

Значно складніше, я вважаю, відбивати Донбас. Чому? Тому що, аби його відбивати з тактичного погляду, потрібно розуміти, що ми повинні зайти на територію Росії, а це вже має багато далеких міжнародних наслідків,

– зазначив радник глави МВС.

Варто зауважити, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, яку Росія розв'язала проти України. Однак за оптимістичними прогнозами, це реально зробити ще у 2022 році.

Що відбувається на Донбасі: останні новини

За даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати українських захисників, порушуючи систему логістичного забезпечення. Наразі тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком.

Російські військові завдали чотирьох ракетних ударів з "Точки-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім того, загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську та Соледару.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка.

Нацгвардійці знищили ворожий БМП та майже увесь взвод окупантів у Донецькій області. Також українські захисники вивели з ладу ще 7 одиниць бойової техніки противника.

На Донеччині росіяни обстріляли Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври. На території розпочалась масштабна пожежа. У храмі перебували приблизно 300 біженців, серед яких були люди з інвалідністю, літні люди, приблизно 60 дітей, зокрема немовлята.

Російські загарбники продовжують чинити злочини у блокадному Маріуполі. Цього разу окупанти почали зносити будинки навіть без розбору завалів.

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