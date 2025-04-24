У відбитті російської атаки активну участь брали винищувачі F-16 та Mirage, – ПС

У ніч на 24 квітня росіяни здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. У відбитті цього повітряного нападу брали активну участь винищувачі F-16 та Mirage.

Також залучалися зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Пілоти F-16 та Mirage збили десятки цілей

Російська атака на Україну розпочалася близько 19:30 23 квітня.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали Київська, Харківська, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька та Хмельницька області. Основний напрямок удару – Київ. На жаль, відомо про багатьох жертв та постраждалих.

У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей,

– розповіли у Повітряних силах.

Як повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, йдеться про крилаті ракети та "Шахеди".

Загалом окупанти запустили 215 повітряних цілей. Станом на 10:00 підтверджено збиття 112 із них. Також 68 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено без негативних наслідків.