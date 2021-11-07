Відбивалися камінням: ЗСУ за допомогою дрона потролили бойовиків – епічне відео

Збройні сили України за допомогою дрона потрлили бойовиків на окупованій території. Російські найманці намагалися відбитися камінням.

На опублікованому у телеграм-каналі відео видно, як дрон зафіксував на місцевості двох бойовиків і почав наближатися до них. Після того, як окупанти помітили його, один з бойовиків спробував влучити в літальний апарат каменем. Проте промахнувся.

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Бойовики двічі промахнулися

Після невдалої спроби відбитись окупанти почали рухатись далі від дрона, а той – за ними. Після кількох секунд один з бойовиків повернувся і знову спробував поцілити в дрон каменем, однак і цього разу не влучив.

На кілька секунд дрон відлетів від окупантів, але згодом продовжив тролити їх. У телеграм-каналі зазначили: "На відео ЗСУ за допомогою дрона тролить окупантів. У бойовиків, як завжди, проблеми з влучністю".

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