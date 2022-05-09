Відбій ядерної тривоги, – Арестович про промову Путіна на 9 травня

9 травня в Росії проходить жалюгідний військовий парад, на якому виступив й президент Володимир Путін. Як завжди, його заяви були абсурдними й повними пропаганди й брехні.

Так, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович назвав російського диктатора "до смерті переляканою людиною". Арестович вважає, що доля Путіна буде жахливою.

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Арестович про промову Путіна на параді 9 травня

На його думку, ключовою фразою Путіна у його промові на параді стали слова "не допустити глобальної війни". Тобто погрози щодо застосування ядерної зброї він вирішив дещо відкласти.

Арестович каже, що лідер Кремля – це старий, хворий, до смерті переляканий чоловічок, кінець якого вже зовсім близький.

Путін – власник імперії, зустрівся нарешті з Путіним, який тягав валізу за сильними світу цього. Коло замкнулося. Його кінець близький. Його посмертна доля буде жахливою,

– написав Арестович.

Про що говорив Путін у промові на військовому параді

На Червону площу у Росії стягнули залишки техніки, щоб продемонструвати уявну "міць". Навіть повітряну частину параду скасували. Не обійшлося й без промови президента Росії.

Очільник Кремля традиційно розпочав свою промову з нісенітниць про "єдиний радянський народ" та "історичні землі".

Жорстоку війну в Україні та вбивства цивільних він назвав "захистом людей Донбасу".

У хворій уяві Путіна росіяни перебувають на своїй території та "борються разом з населенням Донбасу". Схоже, агресор "забув" сказати, що використовує чоловіків з українського Донбасу як "гарматне м'ясо".

За словами Путіна, у параді нібито беруть участь військові, які прибули з Донецька та Луганська.

Війну в Україні, або як він каже "спецоперацію", агресор пояснив традиційною пропагандою, яка не має жодного підтвердження. Мовляв, НАТО "готувалося до наступу", Київ говорив про "купівлю" ядерної зброї та інші схожі нісенітниці.

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