Відбоялися: українці вже не лякаються російських окупантів

Мене знову пробують налякати колонами ворожої техніки. Ну я от бачу, як люди навіщось тягають фото з повітря колон техніки. Це навіщо?

Ну, от як кожен з нас може на це впливати? Злякатися? Генерувати страх і невпевненість? Але ж я вже лякався.

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Вибір зроблено

Ну, кожен з нас вже лякався. Бо, нічого собі, не кожному поколінню випадає прокинутись від звуків ракетних та авіаударів з яких почалась повномасштабна війна. І кожний зробив свій вибір. От, прямо під час свого переляку. І я свій зробив. Тому я тут. Роблю все, що можу.

І я не роздивляюся ті колони. Бо я не впливаю ні на що в даному контексті.

Але я знаю, хто впливає. Я знаю людей, які впливають. Я особисто їх знаю. З 2014 року. І за 8 років вони не дали мені жодного приводу в них сумніватися.

Я впевнений

Я впевнений в Залужному. У Шапталі. У Мікаці. У Мельніку. У Зубанічу. Я впевнений в тих людях, які з самого широкого верху, аж до мого вузького сектору приймають рішення та контролюють ситуацію. Вони не злилися 24 лютого. То чому я маю в них сумніватися зараз?

Я впевнений в тих хлопцях, які дивляться на данні аеророзвідки та супутників, та вже прикидають куди треба вийти та якими зарядами відпрацювати.

Їх я теж знаю. Ми були поруч всі ці роки. Я знаю хлопців, які зараз сидять в режимі червоної батарейки, або їдуть полями, щоб відпрацювати по цих колонах.

І замість того, щоб лякатися фотографій в мережі, я вважаю, що краще робити корисне на практиці. Бо є кому роздивлятися, аналізувати та приймати рішення. І саме ці люди, не лякаючись, впливатимуть на ті колони. Впливатимуть і впливають саме зараз. І я разом з вами допомагаю їм впливати ефективніше. І вони це роблять.

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