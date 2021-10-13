"Відбудеться найближчим часом": у Німеччині анонсували нормандську зустріч глав МЗС

У Німеччині заявили, що зустріч у нормандському форматі може відбутися вже незабаром. Раніше це питання порушили лідери України, Франції та Німеччини під час переговорів у режимі відеоконференції.

У Німеччині не уточнили, коли саме відбудеться зустріч, але уточнили, що станеться це "найближчим часом".

Важливо Порядок денний відрізнятиметься від "нормандського", – Кремль про зустріч Путіна та Зеленського

Зауважимо, що мовиться про зустріч на рівні міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини. Як раніше зазначили у Кремлі, вже після зустрічі очільників МЗС, можна буде побачити "обриси майбутнього нормандського саміту".

Що цьому передувало

11 жовтня канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон почергово провели перемовини з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Глави держав обговорили реалізацію заходів з саміту у Парижі у 2019 році. Саме під час перемовин глави держав і домовились про проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

В Єлисейському палаці також кажуть, що це може відбутись вже найближчими тижнями.

Політики підбили підсумки того, як були реалізовані заходи з попередньої зустрічі у Парижі. Сторони погодилися з необхідністю працювати над повним виконанням його висновків. Натомість Володимир Путін вчергове безпідставно розкритикував позицію Києва. Начебто Україна знову "відмовляється від виконання угод".

Додамо, що востаннє Меркель, Макрон, Путін та Зеленський зустрічались у Парижі у грудні 2019 року. Згодом зустріч анонсували у 2020 році, проте її не організували через пандемію. Тепер будь-які спроби провести саміт наштовхуються на відмовки Кремля.