Рік тому її зруйнували ракети: на Харківщині відновлять школу біля кордону з Росією

Чи не щодня села Золочівської громади на Харківщині є під ударами російських військ. Це пов'язано з тим, що ця частина Харківської області є прикордонням з країною-терористом. Золочівщина всього за 50 кілометрів від Росії. Однак попри обстріли у селі продовжують жити та відновлювати зруйновані об'єкти.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, у Золочівській громаді з 11 шкіл загальної середньої освіти, вціліла лише одна. Всі інші пошкоджені або зруйновані повністю. Тому відбудова навчальних закладів є дуже важливою для цієї місцевості.

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Проєкт для відбудови майже завершили

Ліцей в селі Довжик Золочівського району був розбитий рік тому двома ракетними ударами. А вже зараз закінчуються процедури погодження проєктів з відновлення цього навчального закладу. Цьому дуже зраділи місцеві мешканці.

"Вже підготовлена вся документація, яка необхідна. Експертна комісія, що приїхала з Харкова, дала висновок, що наша школа підлягає відновленню. Проєктна група тут також була", – розповіла директорка Довжанського ліцею.

Зараз у Міністерстві відновлення інфраструктури остаточно затверджують фінансові питання.

Село живе, дітей багато. Люди налаштовані працювати. Тому величезне сподівання на те, що Довжанський ліцей буде жити, буде відремонтований. Тут побудують укриття, на це заклали відповідні кошти,

– зауважив Віктор Коваленко, селищний голова Золочева.

До слова, в Золочівській громаді 11 шкіл середньої загальної освіти. Лише одна з них є повністю вцілілою, яка є більш віддаленою від кордону. Решта – частково пошкоджені, або повністю розбиті.

Дітям, які повернулись після евакуації, важливо розуміти, що їхні навчальні заклади відбудовують.

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