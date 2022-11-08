Чому "Мрія" має залишитися у СРСР

Нова "Мрія" – це Совєцький Союз. Найбільший у світі паротяг, гусеничний трактор, цукровий завод, найбільша виплавка чавуну, залізних окатишів і ще купа всіляких найбільших у світі речей – улюблена тема совєцької пропаганди, щоб показати могутність СРСР.

Безглузда тяга до рекордів

Всі ці совєцькі найбільші речі об'єднує одне спільне – безглуздість. Найбільший у світі паротяг так і не пішов у серійне виробництво, бо був надто дорогим. Найбільший у світі цукровий завод у Лохвиці виявився нерентабельним, і його порізано на метал.

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Понти чи справжня цінність

"Мрія" нічим не відрізняється від цього списку. Коли вона дісталася в спадок від СРСР, її можна було експлуатувати. Але вона ніколи не принесе прибутку і навіть не окупиться, якщо будувати її заново. Пів мільярда доларів – колосальні гроші, які нереально відбити і за сто років експлуатації. То навіщо ці потьомкінські дєрєвні? Щоб що?

Україна – не Совєцький Союз. У нас принципово інші цінності. Коли росіяни напали на нас, їх зупинили не найбільші у світі гармати чи найтовща у світі броня, а люди. Звичайні, нічим до війни не видатні. Бухгалтери, вантажники, менеджери, трактористи вийшли разом з професійною армією і наваляли другій армії світу так, що мало не здалося.

Час усвідомити, що наша цінність – не вср*та бляшанка, а саме люди. Турбуватися, підтримувати, берегти треба саме людей. Незламних, сильних, затятих на фронті й беззахисних перед державною бюрократичною машиною після війни.

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Будь-який державний піарпроєкт, поки кожен українець на буде забезпечений житлом взамін зруйнованого, – це мародерство. Кожна копійка, вкладена в піар, буде танцями на кістках, поки не буде вилікуваний, протезований, забезпечений кожен воїн, який віддав своє здоров'я за Україну. Ми – Україна. Люди – понад усе. Це наші справжні цінності, а не захмарної вартості понти.

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