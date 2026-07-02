Саме тому зараз одна з найважливіших дискусій має бути не про суми коштів чи об'єкти відбудови, а про правила. Чим прозоріші вони будуть, тим більше довіри будемо мати від наших партнерів, відтак зможемо в майбутньому залучити ще більше інвестиційних коштів. Детальніше про це читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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В Україні хочуть послабити правила, без яких Європа не довірить нові мільярди

Поки міжнародні партнери говорять про відбудову за європейськими стандартами, в Україні дедалі голосніше лунають пропозиції спростити або фактично послабити оцінку впливу на довкілля та стратегічну екологічну оцінку. Аргумент завжди один: країну потрібно відбудовувати швидко.

Саме після URC стало очевидно: дискусія про відбудову вже давно не про кошти та не про екологію. Вона про те, чи здатна Україна виконати власні зобов'язання на шляху до Європейського Союзу.

На початку літа Україна відкрила перший переговорний кластер "Основи". Попереду – переговори щодо зеленого законодавства. Низка екологічних організацій, зокрема WWF-Україна, "Українська природоохоронна група", "Екологія-Право-Людина", "Екодія", підготували Білу книгу. Це документ, який має запустити дискусію в суспільстві щодо ролі стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля.

Що це означає? До того, як починають реалізовувати будівництво проєкту, треба спершу долучати громадян до обговорення та провести оцінку впливу на довкілля.

Для чого це потрібно? Щоб інвестори, коли вже починають свій проєкт, розуміли, що ризики мінімізовані та далі не судилися роками, поки реалізація проєкту заморожена.

Якісна імплементація процедур оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки є важливою частиною європейської інтеграції.

Є група політиків, які домогтися послаблення таких важливих процедур як оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка. Причини можуть бути різними: вирубка лісів, забудова цінних територій, реалізація окремих енергетичних чи інфраструктурних проєктів без належної оцінки наслідків.

Часто можна почути, що оцінка впливу на довкілля лише затягує реалізацію проєктів. Насправді за її відсутності час затягують судові процеси, які можуть тривати роками.

Як зазначає представник громадської організації "Терен" Петро Тєстов, оцінка впливу нерідко проводиться надто пізно: коли ключові рішення вже ухвалені, інвестиції погоджені, а змінити нічого практично неможливо. У такому разі сама процедура перетворюється на формальність. Тобто проблема не в існуванні екологічного оцінювання, а в тому, як саме воно застосовується.

Саме це і пропонує змінити вже згадана Біла книга. Її логіка проста: зробити процедури більш ефективними, прогнозованими та такими, що працюють на етапі ухвалення рішень, а не після того, як усе вже вирішено. Це важливо не лише для природи.

Керівник напряму "Політика та адвокація" WWF-Україна Ярослав Телешун справедливо зауважує: міжнародний інвестор приходить туди, де існують зрозумілі правила гри. Якщо екологічні ризики ігноруються на початку, проєкти роками залишаються предметом судових спорів. Це означає додаткові витрати, затримки та репутаційні ризики.

Саме тому оцінка впливу на довкілля – це не перепона для інвестицій, а один із механізмів їх захисту.

Під час URC заступник профільного міністра Олександр Краснолуцький визнав ще одну проблему: державі бракує фахівців, які мали б забезпечувати реалізацію екологічної політики. Це означає, що Україні потрібне не послаблення правил, а сильніші інституції, які здатні ці правила якісно реалізовувати.



Дискусія про зелену відбудову на URC за участі заступника міністра економіки, довкілля Олександра Краснолуцького / Фото надала авторка

Не менш показово, що понад 130 громадських організацій уже зверталися до парламенту із закликом відновити повноцінну роботу Міністерства захисту довкілля. На думку експертів організації "Екологія-Право-Людина", нинішні спроби послабити екологічні процедури суперечать євроінтеграційному курсу України.

Сьогодні Україна стоїть перед важливим вибором. Можна пояснювати кожне послаблення війною, відбудовою чи потребою прискорити інвестиції. Але саме такі винятки найчастіше відкривають двері для непрозорих рішень, конфліктів інтересів і корупційних ризиків.

Європейська інтеграція починається не тоді, коли відкривається новий переговорний кластер. Вона починається тоді, коли країна відмовляється від спокуси жити за непрозорими правилами гри.

На URC однією з тем стала саме зелена відбудова. Тому екологічна політика стає одним із головних тестів, наскільки серйозно Україна налаштована пройти євроінтеграційний шлях до кінця.