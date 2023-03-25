411 мільярдів на відбудову України та недоотримані трильйони: деталі оцінки Світового банку

За рік обстрілів та бомбардувань Росія зупинила прогрес в Україні мінімум на 15 років. На темпи розвитку впливатимуть не тільки великі руйнування житла та промисловості, падіння економіки під час війни, а й втрата людського капіталу. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу.

Зокрема, тільки неповернення українців додому, особливо дітей, у майбутньому сприятиме відтоку "мізків" та негативно вплине на людський капітал. Це означає втрати майбутніх прибутків, які оцінюються в трильйони доларів.

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Світовий банк опублікував нову оцінку потреб України – 411 мільярдів доларів. Таке фінансування необхідне Україні у найближчі 10 років з розрахунку, якщо закінчиться війна. З продовженням бойових дій потреби невпинно зростатимуть. Поки ж мовиться про 135 мільярдів доларів прямих втрат будівель та інфраструктури, решта суми – супутні економічні та соціальні втрати.

У банку вже назвали потреби приголомшливими, але критично важливими для спроможності подальшої відбудови. Проте в разі незадоволення нагальних потреб економічні та соціальні наслідки будуть гіршими.

Чого очікувати у 2023 році

Потреби України тільки на 2023 рік становлять 18 мільярдів доларів, а внаслідок вже вжитих заходів упродовж січня – березня – 14 мільярдів доларів. Це фінансування державного сектору, освіти, медицини, підтримка населення, а також відбудова критичної інфраструктури та об'єктів із пріоритетних напрямків.

Цьогоріч варто очікувати спрямування найбільших ресурсів на відновлення енергетичної інфраструктури, яка порівняно з червнем 2022 року отримала у 5 разів більше руйнувань, розмінування (Україна наразі є найбільш замінованою країною світу), ремонт житла, ремонт соціальної та транспортної інфраструктури.

У пріоритетах на фінансування з 14 мільярдів доларів у 2023 році залишаються напрямки:

3,5 мільярда доларів – відбудова транспортної інфраструктури;

3,3 мільярда доларів – відновлення енергетики;

1,9 мільярда доларів – відбудова житла;

1,3 мільярда доларів – відбудова соціальної інфраструктури (найперше освіти та охорони здоров'я);

2,7 мільярда доларів – підтримка приватного сектору та сільського господарства (гранти, кредити та страхування ризиків);

0,5 мільярда доларів – адміністративна сфера та інфраструктура;

0,4 мільярда доларів – розмінування;

0,4 мільярда доларів – комунальні послуги.

Подальше фінансування вимагатиме подолання основних інституційних та виробничих обмежень – від можливостей прозорих закупівель до наявності виробничих потужностей, матеріалів та можливостей управління ними.

Для того, аби ефективно використати 14 мільярдів доларів, особливо частину коштів на відбудову, влада має розробити подальші кроки для прискорення реалізації проєктів за максимально прозорими процедурами. Зокрема й залучивши органи місцевого самоврядування. Адже більшість руйнувань – на місцях. ОМС мають бути як повноцінними учасниками процесів відновлення, так і відповідальними за відбудову.

Має бути розроблена галузева політика пріоритезації об'єктів відновлення. Безумовно, усе це необхідно виконувати в контексті реформ, особливо ключових. Адже їх виконання прямо впливатиме на кандидатство України в ЄС.

Планово у 2023 році Україна може закрити лише 3,5% від загальних потреб на 10-річчя. До прикладу, із загальних потреб на відбудову житла, що оцінюються в понад 68 мільярдів доларів, в цьому році вдасться провести ремонт лише на 1,9 мільярда доларів. За таких темпів та фінансових ресурсів відновлювати житловий сектор Україна буде понад 35 років.

Очікувано, що цей відсоток закриття потреб за підсумками 2023 року буде меншим, зважаючи на нові обстріли.

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Реформи

Для того, щоб через 10 років відбудови Україна не була все ще на місці довоєнного розвитку, всі реконструкції, а також підняття економіки реалізовуватимуть за принципом "Build Back Better". Це означає необхідність відбудови не тільки за новими технологіями, а й за розумною оцінкою потреб громади та з паралельним впровадженням реформ.

Уряд уже здійснив декілька реформаторських кроків, аби активізувати процеси відбудови.

Зокрема, об'єднання Міністерства розвитку громад та Міністерства інфраструктури у Міністерство відновлення дозволить краще координувати процеси та більш ефективно використовувати ресурси.

Створене Агентство відновлення вже взяло зобов'язання запровадити електронну систему управління відбудовою, запропоновану коаліцією громадських організацій Rise.UA . Головні інституції з відбудови впроваджуватимуть антикорупційний комплаєнс – від центральних офісів до регіонів.

Проте забезпечення відбудови на умовах партнерства, підзвітності та прозорості залежить не виключно від вищезазначених інституцій, а потребує низки паралельних процесів і завершення реформ.

Далі про ключові умови для цього.

Перезапуск служб автомобільних доріг (САДів)

Тепер САДи – регіональна структура новоствореного Агентства відновлення. Саме вони великою мірою організовуватимуть закупівлі та реалізацію проєктів відбудови на місцях. Досі САДи мали досвід ремонтів, утримання та будівництв доріг, мостів. Часто – досить скандальний досвід.

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Вже зараз САДи потребують перезапуску і нових керівників, обраних на умовах прозорих конкурсів. Адже ці люди будуть відповідальними за відбудову в регіонах.

Конкурсний відбір, а також впровадження антикорупційного комплаєнсу та Антикорупційних офісів – три першочергові умови для ефективної роботи регіональних підрозділів Агентства.

Продовження антикорупційних реформ: на часі – поліція та ГПУ

Ефективна відбудова потребує також серйозного контролю на місцях не лише силами громадськості та ЗМІ. Національна поліція має стати одним із ключових органів для забезпечення законної відбудови. Натомість вона має статус незавершеного реформування.

Так, до лав поліції після "а-ля реформи Авакова" повернулися 90% міліціонерів. 1000 підозр правоохоронцям під час війни – теж не ті цифри, які можуть підтверджувати ефективність.

Тому першочерговими кроками має бути запровадження прозорого конкурсу на головного поліцейського країни за участю міжнародників та експертної громадськості, конкурси на керівників територіальних підрозділів, а також перевірка доброчесності працівників.

Паралельно із цим варто запроваджувати конкурс на генерального прокурора. Адже керує усіма процесами слідства у правоохоронних органах Офіс генпрокурора та органи прокуратури.

Наразі конкурсний відбір керівника Нацполу, який ми ініціювали як громадськість, а також конкурс на генерального прокурора передбачені в Державній антикорупційній програмі. Розробка необхідного законодавчого механізму має розпочатися вже у найближчі місяці.

Відновлення декларування та відкриття реєстрів

Громадськість зробила вже декілька заяв до уряду та Верховної Ради стосовно відкриття реєстрів та відновлення декларування. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну кількість голосів. Про це неодноразово заявляли посли G7.

Врешті відновити декларування планують у найближчі 2 місяці, звісно, якщо Рада ухвалить відповідний закон.

Для прозорої відбудови важливо відновити також реєстри – декларацій, ЄДР, реєстр корупціонерів, які є більш цінними для розслідувачів, журналістів, ніж для ворога.

Реєстр декларацій має запрацювати вже під час війни, адже є найсучаснішим інструментом запобігання корупції, оскільки перевіряє всі 700 тисяч декларацій автоматично. Тому повинен бути компромісний варіант відкриття даних про доходи та майно посадовців, оскільки наразі влада киває в бік загрози життю чиновників, майно або близькі яких перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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Саме публічні дані, ІТ-інструменти, зокрема, як ЕСУВ, дозволять запустити прозору відбудову. Це, своєю чергою, впливатиме на її ефективність та підвищуватиме доброчесність учасників процесів відновлення.

Забезпечення України ресурсами для оборони, виживання та відбудови, безперечно, є ключовим у найближчі роки. Проте головною умовою для цього є спроможність влади використовувати ці кошти. А це означає ефективність, підзвітність та прозорість, а також можливості координації між міністерствами, місцевими органами влади, громадянським суспільством та приватним сектором.