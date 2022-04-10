Відбулася друга ротація персоналу ЧАЕС з початку окупації Росією

До Славутича 9 квітня повернувся 51 співробітник ЧАЕС. Вони працювали на майданчику станції під час її окупації російськими військовими.

До Славутича повернулися, зокрема, 40 працівників, які погодилися поїхати на окуповану станцію для ротації. Це сталося 20 березня.

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А також до Славутича нарешті прибули 11 людей, які працювали на станції з 23 лютого. Загалом замість 12 годин їхня зміна тривала понад 1000.

Вже відомо, що двоє працівників, які перебували на ЧАЕС з 23 лютого, вирушили додому до звільненого від ворога Іванківського району.

Відбулася друга ротація персоналу з початку окупації ЧАЕС. На цей час на майданчику Чорнобильської АЕС нема жодної людини з тих, що були на станції у момент її захоплення,

– мовиться у повідомленні.

"Промисловий майданчик ЧАЕС відрізаний від Славутича"

Від початку війни промисловий майданчик ЧАЕС – відрізаний від Славутича. Причиною стало знищення автомобільних мостів. Окрім того, недоступний залізничний маршрут через Білорусь.

Наразі Адміністрація та відповідальні підрозділи ДСП ЧАЕС шукають альтернативні шляхи, аби ротація персоналу стала регулярною та максимально безпечною.

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