Вибори у Конгрес США: які результати голосування до Палати представників

Цьогорічні вибори до Конгресу визначають, яким буде баланс сил найближчі декілька років. Уже відомо, скільки республіканців та демократів пройшли до нижньої палати парламенту за результатами проміжних виборів.

Загалом у Конгресі у Вашингтоні мають засідати 435 депутатів. Усі вони є представниками різних штатів Америки від Республіканської та Демократичної партій.

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Який баланс сил у Палаті представників після голосування

Згідно з результатами проміжних виборів, більшість таки здобули республіканці. Вони, хоч і з невеликим відривом, але обігнали демократів.

Однак навіть мінімальна республіканська більшість у Палаті представників зможе заблокувати пріоритети Байдена, одночасно розпочавши політично шкідливі розслідування проти його адміністрації та родини.



Результати проміжних виборів до Конгресу США / Фото NBC News

Разом з тим стало відомо, що на проміжних виборах до Конгресу США сенатор-республіканець Ренд Пол переміг у штаті Кентуккі. Він виграв третій термін у Сенаті, перемігши суперника з іншого кінця політичного спектра, демократа Чарльза Букера.

Варто зауважити, що саме Ренд Пол був одним із тих, хто затримав схвалення Сенатом додаткових 40 мільярдів доларів, щоб допомогти Україні протистояти російському вторгненню. Пол хотів вставити формулювання, яке змусить генерального інспектора ретельно вивчити нові витрати.

Що таке Конгрес (Палата представників) Це нижня палата Конгресу США. Вона разом з верхньою палатою — Сенатом США – утворює американський парламент. Палата представників ініціює та приймає федеральні закони, які діють на території всіх штатів, однак для їхнього затвердження потрібна також згода верхньої палати та Президента.

Джерело: Вікіпедія

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