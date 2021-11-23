Відбулось перше засідання ТСК щодо смерті Полякова

Створена Верховною Радою Тимчасова слідча комісія з питань розслідування смерті нардепа Антона Полякова провела перше засідання. 19 листопада обрали склад комісії, а також визначили план та порядок роботи слідчої комісії.

Секретарем Комісії обрали народного депутата Олександра Качуру, а головою ТСК є Анна Скороход.

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Як пояснила Скороход, на першому засіданні Комісія має ухвалити рішення про внесення пропозицій голові Верховної Ради України щодо кількісного та персонального складу секретаріату слідчої комісії.

Тож, 19 листопада вирішили залучити на громадських засадах двох осіб до складу секретаріату Комісії. Також учасники засідання затвердили план та порядок роботи слідчої комісії.

План роботи ТСК

Члени ТСК запросили у Нацполіції Києва та Київської міської прокуратури матеріали кримінального провадження за фактом смерті Антона Полякова. Комісія планує вивчити та проаналізувати наявну інформацію у кримінальному провадженні, а також допитати свідків.

Крім того, ТСК планує за необхідності залучати додаткових фахівців у галузі криміналістики для повного, всебічно та об'єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження.

Після отримання необхідних матеріалів члени ТСК домовилися зібратися на чергове засідання для дослідження матеріалів, розподілу доручень між членами слідчої комісії та утворення, у разі необхідності, робочих груп за напрямами визначених завдань.

Що відомо про смерть Полякова

Відповідно до ухваленого порядку роботи ТСК, Комісія проводитиме засідання не менше 2 разів на місяць з урахуванням потреби та календарного плану роботи Верховної Ради України.

Про смерть Антона Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з приміткою "природна смерть". Полякову було 33 роки.

Начальник Головного управління Нацполіції у Києві Іван Вигівський казав, що поліція розглядає кілька версій смерті депутата Антона Полякова, серед яких:

хронічне захворювання,

отруєння невідомою речовиною (як самостійно, так і невідомою особою).

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що серед особистих речей померлого народного депутата Антона Полякова виявили 2 катетери з речовиною бурого кольору, а також слідство встановило наявність метадону у крові депутата.