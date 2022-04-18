Відбувається найстрашніше для Росії, – експерт про можливе нафтогазове ембарго

Європейські санкції націлені на "демонтаж" Росії як такої. Йдеться, зокрема, про обмеження економічного сектору. У короткостроковій перспективі Україні допомагатимуть, аби завдати Росії якомога більшої шкоди.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Тарас Загородній. Він також додав, що світ розуміє, що перемога України неминуча, і всіляко намагається пришвидшити цей процес.

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Зараз відбувається найстрашніше для Росії – ембарго ще не оголосили, але великі західні компанії вже не хочуть купувати російське паливо, їм огидно,

– стверджує політичний експерт.

Тарас Загородній розповідає, що окупанти намагались феєрично продати нафту до Індії – знижка сягала 35%, що здається геть нереальним. Звісно, деякі країни продовжують купувати паливо у росіян, але це аж ніяк не ті обсяги, які потрібні Росії. Ціна теж далеко не така.

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