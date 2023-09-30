Відбувся перший Форум оборонних індустрій, дуже успішний, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 30 вересня записав традиційне вечірнє звернення до українців. У ньому він розповів про перший Форум оборонних індустрій, який відбувся цього дня у Києві.

За словами президента, ця зустріч була дуже успішною Він також підкреслив, що результати форуму значно посилять оборонну індустрію нашої держави.

До теми Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій

Зеленський розповів про Форум оборонних індустрій

Український очільник наголосив, що Україна створила новий формат з оборонними компаніями – Альянс оборонних індустрій. За словами президента, станом на цей вечір об'єднання має вже 38 компаній-учасниць.

Вони представляють 19 країн світу. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі – Литва, Латвія та Естонія, а також Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія,

– сказав Зеленський.

Він також сказав, що цей формат засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з нею у виробництві зброї та всього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації.

Президент також зазначив, що наші виробники також цього дня підписали на форумі 20 документів із компаніями-партнерами. За його словами, кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням наявної співпраці.



"Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів. Виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої "оборонки". Окремо й дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем", – наголосив він.

Глава держави підкреслив, що Форумі оборонних індустрій узяли участь більше ніж 250 компаній, і серед них десятки українських компаній. Крім того, наша держава працює над тим, щоб в Україні виробляти потрібні нам системи ППО.



Зеленський запевнив, що наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. Він зауважив, що це вже не просто амбіція чи перспектива, а потенціал, який почав реалізовуватися, тому подякував усім, чия робота дає саме такі результати для України.

Водночас він наголосив, що зараз Україна є реципієнтом та отримувачем безпекової допомоги. Але, на його думку, наша держава може стати й обов'язково стане донором глобальної безпеки завдяки нашій оборонній промисловості, силі, стійкості та незламності нашого народу.

Звернення Зеленського за 30 вересня: дивіться відео

Президент розповів про нову дату Покрови

Зеленський підкреслив, що 1 жовтня буде дуже важливий день для України й для всіх наших людей. Зокрема, цього дня по-новому відзначатимуть День захисників і захисниць України.

Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, а й роблять так, що наш народ і наша держава не втрачають своєї історії, бʼються за своє життя та свободу й надихають боротьбою весь вільний світ,

– зауважив президент.

Він також наголосив, що цього дня наша держава особливо подякує всім нашим захисникам і захисницям. До того ж наш народ особливо вшанує пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України.

"Вперше цей день – Покрова – буде 1 жовтня. І зробімо для цього дня нашу нову традицію. Дев'ята ранку. Хоч би де ви були – на центральній вулиці вашого міста чи просто вдома, – давайте на хвилину зупинимось та вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць і подумаємо про тих, хто зараз у бою, на бойових завданнях, на постах. Хто рятує життя. Хто захищає – в усіх сенсах цього слова – наш народ і державу", – наголосив Зеленський.

Наостанок він підкреслив, що не було б сили й волі України, якби не всі, хто став на її захист. Він сказав, що цим людям ми дякуємо, шануємо, а також всі разом пам'ятаємо про їхній героїчний подвиг.