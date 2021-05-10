Відчинять паби та ресторани: Англія іде на послаблення карантину

В Англії готуються послабити карантинні обмеження. Нові, менш жорсткі правила будуть діяти з 17 травня.
Джерело:ВВС
Очікується, що про перехід на третю фазу карантину незабаром оголосить прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Проте це стосується виключно Англії. Шотландії, Уельсу та Північній Ірландії доведеться зачекати.
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Які зміни будуть введені:
- Зможуть приймати відвідувачів паби, кафе та ресторани.
- Можна збиратись групами до 30 осіб просто неба.
- У приміщенні – групами до 6 осіб або двома домогосподарствами.
- Запрацюють кінотеатри, ігрові майданчики.
- Дозволені також подорожі за кордон, раніше оприлюднили допустимі напрямки.
Яка ситуація з коронавірусом у Великій Британії
Станом на 10 травня в країні виявили понад 4 мільйони 450 тисяч випадків коронавірусу, від недуги померли більше ніж 127 тисяч людей. Наразі Велика Британія обіймає 6 місце у світі за кількістю хворих.
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