Відчутна проблема для світу, – політик про наслідки перемоги Ле Пен у Франції

Якщо таки допустити, що кандидатка у президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен переможе у другому турі виборів, вона не зможе залишатися білою проросійською вороною у Європейському Союзі.

Після цього вона не буде європейським діячем. Про це в ефірі 24 каналу сказав політик та екснардеп Андрій Шкіль.

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За його словами, вона точно буде токсичною для Європи, але тим не менш, провадитиме свою політику. Прикладом є антиукраїнський Віктор Орбан – прем'єр-міністр Угорщини.

Це буде така "орбанізація" Франції і відчутна проблема не тільки для України, але й для світу,

– сказав Шкіль.

Річ у тім, що Франція, окрім іншого, може накладати вето на постачання озброєнь. Тоді Україна втратить дуже багато, це буде болюче.

Ле Пен та її скандальні заяви

Кандидатка у президенти Франції від ультраправих виступає проти того, аби на Росію наклали ембарго на постачання нафти на газу.

Також Ле Пен заявила, що після псевдореферендуму мешканці окупованого Криму начебто "самі захотіли приєднатися до Росії".

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