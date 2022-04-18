Відчутна проблема для світу, – політик про наслідки перемоги Ле Пен у Франції

18 квітня 2022 , 20:51
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Якщо таки допустити, що кандидатка у президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен переможе у другому турі виборів, вона не зможе залишатися білою проросійською вороною у Європейському Союзі.

Після цього вона не буде європейським діячем. Про це в ефірі 24 каналу сказав політик та екснардеп Андрій Шкіль. 

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За його словами, вона точно буде токсичною для Європи, але тим не менш, провадитиме свою політику. Прикладом є антиукраїнський Віктор Орбан – прем'єр-міністр Угорщини. 

Це буде така "орбанізація" Франції і відчутна проблема не тільки для України, але й для світу,
– сказав Шкіль. 

Річ у тім, що Франція, окрім іншого, може накладати вето на постачання озброєнь. Тоді Україна втратить дуже багато, це буде болюче. 

Ле Пен та її скандальні заяви

  • Кандидатка у президенти Франції від ультраправих виступає проти того, аби на Росію наклали ембарго на постачання нафти на газу.
  • Також Ле Пен заявила, що після псевдореферендуму мешканці окупованого Криму начебто "самі захотіли приєднатися до Росії".

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Автор: Аліна Оліховська