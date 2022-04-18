Відчутна проблема для світу, – політик про наслідки перемоги Ле Пен у Франції
Якщо таки допустити, що кандидатка у президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен переможе у другому турі виборів, вона не зможе залишатися білою проросійською вороною у Європейському Союзі.
Після цього вона не буде європейським діячем. Про це в ефірі 24 каналу сказав політик та екснардеп Андрій Шкіль.
Зверніть увагу Ле Пен після війни в Україні готова взаємодіяти з Росією, щоб запобігти її альянсу з Китаєм
За його словами, вона точно буде токсичною для Європи, але тим не менш, провадитиме свою політику. Прикладом є антиукраїнський Віктор Орбан – прем'єр-міністр Угорщини.
Це буде така "орбанізація" Франції і відчутна проблема не тільки для України, але й для світу,
– сказав Шкіль.
Річ у тім, що Франція, окрім іншого, може накладати вето на постачання озброєнь. Тоді Україна втратить дуже багато, це буде болюче.
Ле Пен та її скандальні заяви
- Кандидатка у президенти Франції від ультраправих виступає проти того, аби на Росію наклали ембарго на постачання нафти на газу.
- Також Ле Пен заявила, що після псевдореферендуму мешканці окупованого Криму начебто "самі захотіли приєднатися до Росії".
Зауважте – Чим "подруга Путіна" Ле Пен загрожує Україні у разі перемоги у Франції: дивіться відео