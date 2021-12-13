Відчув би "всю повагу" до себе, – ДПСУ щодо фейкової заяви Пегова про перетин кордону

13 грудня 2021 , 12:34
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Джерело:

24 канал

Пропагандист Семен Пегов заявив, що потрапив на територію України. У Держприкордонслужбі цю інформацію спростували і заявили, що це лише мрії росіянина, а не дійсність.

В Україні добре відома діяльність пропагандиста Пегова, тому на кордоні йому б влаштували "теплий прийом". Про це в коментарі 24 каналу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Пегов не міг потрапити до України

Андрій Демченко заявив, що заява Пегова про перетин українського кордону є брехнею та лише мрією пропагандиста. Речник Держприкордонслужби підкреслив, що в Україні знають про його злочини, тому потрапити на територію нашої держави він просто не міг. 

Однак, якщо б пропагандист спробував це зробити – потрапив би до рук українських правоохоронців.

В Україні добре знають про його злочини, про його діяльність на Донбасі. Якщо б він спробував перетнути кордон – відчув би "усю повагу" до своєї особистості,
– заявив Демченко.

Закиди пропагандиста Пегова про те, що зміг потрапити до Придністов'я через нібито корумпованих український прикордонників, за словами Демченка, є відвертою брехнею. Речник Дежприкордонслужби згадав схожі випадки з скандальними Morgenstern та Чичеріною, які теж робили подібні заяви, однак це було лише фейком.

Що цьому передувало

Російський пропагандист Семен Пегов у своєму твітері опублікував селфі, на фоні якої маршрутка з табличкою "Одеса. Привоз". У дописі він розповів, що потрапив до Придністров'я.

Потім Пегов нібито натякнув, що у поїздці йому "посприяли корумповані українські прикордонники". Деталі нібито цієї, за словами пропангандиста, "спецоперації", скоро будуть опубліковані.

Зверніть увагу! Семен Пегов відомий своїми регулярними поїздками на Донбас та підтримкою проросійських бойовиків.

 

Автор: Іван Магуряк