Відчуваємо підтримку Литви, – Зеленський обговорив з Науседою вступ України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський розповів, що постійно перебуває на зв’язку з друзями. Мова йде про країни, що підтримую нас. Зокрема про Литву та президента Ґітанаса Науседу.

Розповів Ґітанасу Науседі про поточну військову та гуманітарну ситуацію в Україні. Також узгодили наступні кроки щодо вступу України до ЄС. Відчуваємо підтримку Литви,

– написав у своєму твіттері Зеленський.

Нагадаємо, що Литва підтримала запровадження закритого неба в Україні.

До теми Литовські волонтери зібрали для українських військових 17 мільйонів євро

Країна продовжує підтримувати Україну допомагаючи не лише інформаційно та політично, а й фінансово. Зокрема Литовська волонтерська організація Blue/Yellow зібрала на потреби українських захисників 17 мільйонів євро.

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