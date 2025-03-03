Шансів, що ми своєю волею щось віддамо, немає, – Зеленський про територіальні поступки Росії

Україна отримує сигнали від партнерів щодо можливих територіальних поступок Росії. Однак наша держава ніколи не визнає тимчасово окуповані території частиною країни-агресорки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами після саміту у Лондоні.

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Зеленський зробив нову заяву щодо територіальних поступок

Президент України вкотре наголосив, що мир в Україні повинен бути справедливим, чесним і головне – сталим. Водночас Зеленський додав, що сьогодні не може бути мови про поступки, адже до угоди про закінчення війни ще дуже далеко. Крім того, Україна не має гарантій безпеки.

Зеленський розповів, що від різних партнерів надходять сигнали, й щодо поступок – у тому числі. Однак український гарант зауважив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії.

Україна ніколи не визнає будь-які території, окуповані Росією, як російські території. Для нас це буде тимчасова окупація,

– заявив Зеленський.

Український лідер додав, що Росія порушує міжнародне право, називаючи окуповані території "своїми". Крім того, юридично також неможливо визнати окуповані території російськими.

"Шансів, що ми своєю волею щось віддамо, немає. Шансів, що ми юридично визнаємо, я вважаю, що немає", – наголосив український президент.

Зеленський переконаний, що Україна обов'язково поверне всі свої території – і це питання часу. Під час спілкування з журналістами він поділився думкою, що коли забирають чуже або починають діяти всупереч праву, то це все повернеться.

"Якщо ти забираєш домівку у когось, його землю, життя – у тебе заберуть. Питання часу", – додав президент.

Журналісти поцікавилися, чи можуть тоді примусом віддати території Москві. Однак Зеленський наголосив, що у такому випадку – це й не мирна угода. Він також пояснив, що будь-який примус може обернутися ризиком нових бойових дій, якщо війна матиме несправедливе закінчення.