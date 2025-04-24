Віддати Крим – втратити Київ: чому територіальні поступки не рятують від війни

Переговори в Лондоні завершилися для українців масовою нічною атакою зі значними втратами та руйнуваннями. У той час, як Україна, Велика Британія, США, Франція та Німеччина домовилися про подальші консультації задля справедливого миру, Росія вкотре продемонструвала з ким і як вона готова продовжувати воювати.

Здається, що відповідь на питання, кого примушувати до припинення насильства, очевидна. Але чому протиправні вимоги від одного з найсильніших партнерів скеровані переважно до України – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Територіальні поступки задля миру

Історія знає небагато прикладів, коли відступ однією державою частини своєї території іншій державі сприяв встановленню миру між ними. Такі приклади є радше винятком, ніж правилом, і здебільшого фіксувалися до появи сучасного міжнародного права. У цьому контексті найчастіше згадують події у Фінляндії 1939 – 1940 років. Однак, якщо розглядати їх детально, то можна зробити висновок, що:

нейтральний статус Фінляндії не вберіг її від агресії СРСР;

СРСР хотів захопити Фінляндію у цілому та мав за пазухою для неї маріонетковий уряд, попри небажання самих фінів;

війну між Фінляндією і СРСР не зупинила готовність Фінляндії ні до територіальних поступок, ні до мирних перемовин;

до вторгнення нацистів СРСР продовжував планувати повне захоплення Фінляндії;

війну вдалося завершити через героїчний спротив фінів, підтримку партнерів та безпекові загрози для СРСР від більш потужних держав.

Фінський кейс справді нагадує сучасний український. Але ключовим умовиводом з нього є не "територіальні поступки Росії дозволять встановити мир, а потім через кілька десятиліть вступити в НАТО". Висновком має стати те, що доки Росія не має інших геополітичних загроз і викликів, доти вона прагнутиме захопити Україну в цілому, попри те, чи віддамо ми їй Крим, Донбас, Запорізьку та Херсонську області.

Маріонеткового президента для "недоросії", якою за задумом Владіміра Путіна має стати наша держава, Росія має. Її імперіалістичні апетити ніде не закінчуються.

З погляду міжнародного права неможливо уявити легалізацію такої "цесії". По факту нас примушують визнати територіальні загарбання в результаті агресії, що порушує міжнародне право. Примус відповідно до чинної судової практики може мати різні форми, включно з погрозами, створенням відповідної атмосфери, зловживанням владою.

51% українців проти територіальних поступок. Примарна пропозиція обміняти наших людей на мир, який належно не гарантується, є примусом. Зважаючи на роль Криму та так званих "ДНР" і "ЛНР" у підготовці та реалізації "СВО", територіальні поступки призведуть виключно до чергового витка агресії.

"Переданий Росії без жодного пострілу"

Дотримання режиму окупації не залежить від того, в який спосіб над територією був встановлений ефективний контроль, навіть якщо йому не чиниться жодний збройний опір. Чи можна було б юридично визнати Данію частиною Третього Рейху, лише тому, що 9 квітня 1940 року данський уряд, усвідомлюючи неможливість ефективного опору, вирішив не чинити збройного спротиву, щоб уникнути руйнувань і постраждалих серед цивільного населення?

Чи, можливо, Норвегія стала німецькою за таких самих обставин? Чи є окупація держав Балтії СРСР правовою підставою для їхнього включення до Росії сьогодні? Вона теж у свій час відбувалася без збройного опору.

Чи був і залишається у Криму рух спротиву? Безперечно. Мирні акції протесту проти анексії Криму проходили майже щодня протягом березня 2014 року. Упродовж 11 років кримчани продовжують вивішувати українську символіку, "дискредитувати" російську армію, очікувати на деокупацію.

Аби загарбати півострів, Росія насильницьки змінила там демографічний склад населення, включила його до власного правового, економічного, соціального, освітнього та культурного поля. Вона відмовилася дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, адже це могло звести нанівець її імперіалістичні зусилля.

Тож, замість концентруватися на пострілах, що не має жодних правових наслідків, варто запитати себе, чому 8 років до початку повномасштабного вторгнення санкції проти Росії були діряві мов решето, а міжнародні злочини проти цивільного населення не знайшли жодної належної реакції від світу?

"Зберегти життя російським солдатам"

Перефразовуючи відому приказку, порятунок російських солдатів – справа самих російських солдатів. На відміну від українців, які у цій війні виборюють своє право на існування, росіяни прийшли зі зброєю в руках у чужу державу, аби захопити нові території, чинити акти насильства проти цивільного населення та наживатися на війні, рухаючись умовним соціальним ліфтом.

Те, що такий рух відбувається "негативно" – не вверх, а в землю – може бути припинено негайно й безумовно у випадку припинення бойових дій, на що погодилася Україна понад 40 днів тому.

Ставити поряд агресорів і постраждалих, називаючи спочатку російських злочинців, а потім українських захисників виглядає щонайменше політичною зневагою. Відмовлятися називати державу агресором, оскільки це руйнує мирні ініціативи, є спотворенням реальності та самоусуненням від протидії і покарання одного з міжнародних злочинів.

Чи підтверджувала Росія реальними діями, що сприймає слабку або відсутню реакцію як зелене світло для продовження й масштабування насильства? Неодноразово. Аби пересвідчитися, достатньо ознайомитися зі звітами міжнародних організацій про ситуацію з правами людини в окупованому Криму протягом 2014 – 2021 років й співставити її з новими окупованими територіями.

Звірства проти українців на загарбаних територіях не просто не припиняться у випадку цесії, а лише посиляться, адже жодних ефективних правових механізмів для протидії просто не існує. Це було підтверджено Європейським судом з прав людини.

Чи припинить Росія мілітаризувати дітей на окупованих територіях задля збільшення власного мобілізаційного потенціалу? Очевидно. А якщо так, то кількість смертей російських військових навіть у середньостроковій перспективі після вимушеної "капітуляції" України не зменшиться. Аби поліпшити ситуацію, слід звернути увагу на те, що відбувається всередині Росії і що за інших обставин давно б стало підставою для так званої демократичної інтервенції.

Чим більше активізуватимуться дії навколо можливих мирних перемовин, тим більше провокацій з'являтиметься в інформаційному просторі. Водночас перед тим, як штовхати Україну на максимально невигідні умови уявного миру, слід замислитися, чи таким чином держави не підштовхують людство до нової світової війни.