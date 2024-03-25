Віддають кармічні борги перед українцями, – Малюк про долю Киви, Татарського й інших зрадників

Українські зрадники Ілля Кива, Владлен Татарський та інші отримали свою плату за російську пропаганду проти нашої держави. Ці злочинці віддають кармічні борги перед українським народом.

Про це в ефірі телемарафону розповів глава Служби безпеки України Василь Малюк. Водночас він не став офіційно підтверджувати, що за ліквідацією низки воєнних злочинців стоїть СБУ, передає 24 Канал.

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Малюк розповів відомі йому деталі про Киву і Татарського

Голова СБУ зазначив, що Ілля Кива – це засуджений заочно держзрадник, який працював довгий час на ворога. І, окрім того, що він збирав і передавав інформацію про нашу державу, а потім виїхав у Росію, де продовжив працювати на ФСБ і проводити ІПСО.

Він курував ряд агентурних проникнень в Україні, займався підготовкою різних диверсійних актів і багато всього іншого,

– зауважив Малюк.

Він наголосив, що покарання дістало українського зрадника справедливе. Зокрема, Киву – у вигляді куль калібром 9×19 міліметрів в грудну клітину з контрольним в голову.

Стосовно Владлєна Татарського Малюк зазначив, що до 2014 року той був ув'язнений на території Донецької області. Потім терористи із так званої "ДНР" звільнили його, і Татарський почав брати участь в різних незаконних збройних формуваннях і вбивати українців.

"Згодом він набрав "публічної ваги" і став так званим "рупором Донбасу" і ПВК "Вагнера". В нього було 1,5 мільйона підписників, хизувався, що вбивав і ґвалтував тощо. Свого часу у ставленні до наших військовополонених він організував зґвалтування наших військовополонених", – зауважив Малюк.

Очільник СБУ наголосив, що тому Татарський кармічно відповів перед українським народом у вигляді подарункового погруддя, начиненого вибухівкою.

Тим часом воєнний злочинець Прилєпін підірвався в авто на протитанковій міні. Він залишився живий, але зазнав пошкодження тазу і залишився без геніталій.

Крім того, за словами Малюка, міністра внутрішніх справ так званої "ЛНР" Корнета вибухівка "знайшла" в барбершопі під час гоління. Той залишився живим, але став інвалідом на все життя. А генпрокурор терористичного угруповання "ЛНР" Горенко в прямому сенсі "вигорів на робочому місці" від 800 грамів пластиду.

Наостанок глава СБУ наголосив, що всі російські негідники віддають кармічні борги перед українським народом. Водночас сама служба ніколи офіційно не прокоментує і не підтвердить свою причетність до ліквідації цих українських зрадників.