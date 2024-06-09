У відділенні "Нової пошти" в Луцьку вибухнула граната

Зранку 9 червня у відділенні "Нової пошти" міста Луцьк пролунав вибух. Сталося це біля "Північного ринку".

У коментарі 24 Каналу "Нова пошта" підтвердила інцидент. Там вказали, що приміщенні вибухнула навчальна граната, яку придбали в інтернеті. Сам же замовник отримав травми – лікарі вже надали йому допомогу.

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Вибух у Луцьку

Як повідомили у "Новій пошті", чоловік замовив в інтернеті імітаційні гранати. Отримавши посилку, лучанин вирішив оглянути її у відділенні. Проте він випадково привів в дію механізм – граната вибухнула у нього в руках.

Ніхто з людей, які були у відділенні, не постраждав. Працівники відділення надали клієнту домедичну допомогу й викликали швидку, але від госпіталізації він відмовився. Відділення працює у звичайному режимі,

– вказали у "Новій пошті"

У компанії зазначили, що у цьому випадку вантаж не був зброєю. Однак там нагадали, що перед відправкою потрібно уважно перевірити, чи не входить товар до заборонених.

Автомобіль "швидкої" біля відділенні "Нової пошти": дивіться відео

Вибухи гранат в Україні

11 травня у центрі Броварів чоловік під час втечі кинув гранату у поліцейського. Обидва чоловіки залишилися живі, проте отримали травми середньої тяжкості. Вибух трапився в районі магазину "Червоний маркет".

8 травня у Бориславі, що у Львівській області, внаслідок вибуху гранати загинув 24-річний чоловік. Відомо, що інших людей у цей час поруч не було. Тоді правоохоронці зазначили, що встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу.

28 квітня у Святошинському районі Києва чули вибух. У поліції повідомили, що він став наслідком підриву гранати. За інформацією місцевих ЗМІ, пристрій вибухнув прямо біля одного з під'їздів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.