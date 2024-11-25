У зверненні про "Орешник" міг бути несправжній Путін: що не так з диктатором

У відеозверненні про балістичну ракету "Орешник" міг бути несправжній Владімір Путін. Його плечі та тіло начебто рухаються, а ось руки нерухомо лежать на столі.

Дивними також є міміка та вимова деяких слів. В інтернеті припускають, що ролик міг згенерувати штучний інтелект. Як повідомляється, Путін досить рідко буває у Кремлі, інформує 24 Канал.

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Жива людина чи штучний інтелект

У мережі звернули увагу на дивну поведінку кремлівського диктатора Владіміра Путіна під час відеозвернення 21 листопада.

Тоді Путін розповів про застосування по Україні ракети "Орешник". Що цікаво, робив він це з того ж самого бункера, що й 24 лютого 2022 року.

На відео чітко видно, як плечі й тіло нібито рухливі, а ось руки прикуті до столу. За все відеозвернення руки Путіна були непіднімними, лише іноді посмикувався мізинець.

Також питання викликає міміка. Вона доволі дивна, як і вимова деяких слів. Тому, цілком можливо, що запис був зроблений за допомогою штучного інтелекту.

Оскільки на відео 24 лютого 2022 року руки в Путіна рухаються, точніше – хоч якось природно посмикуються.

Здається, глава Кремля знову ховається від Заходу, боячись удару. Найімовірніше, мовиться про якийсь таємний бункер Путіна, де він намагається заховатися від ворогів.

Ширяться чутки, що останнім часом російський диктатор перебуває не у Кремлі, а всі дзвінки приймає через спеціальний зв'язок.

РосЗМІ також повідомили, що Путін давно вже не з'являвся на публіці. Журналісти виявили невідповідності в офіційних заявах Кремля, мовиться про публікацію старих зустрічей із затримкою у кілька тижнів або навіть місяців.