Окупанти поширили фейк, де нібито український воїн скаржиться на командування

Не слід забувати, що ворог воює проти нас і на інформаційному фронті. Так, днями у мережі поширили фейкове відео, де нібито український воїн скаржиться на командування.

У Центрі стратегічних комунікацій назвали це брехнею та новою інформаційно-психологічною операцією ворога.

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Окупанти виклали у мережу уривок відео, де чоловік у формі розповідає, що він і його товариші "в Авдіївці", надворі березень, вони "з Вінниці", "тиждень як мобілізовані" й вони вже "три дні без зв'язку". Також невідомий воїн не орієнтується, "де орки", а "де наші".

У відео "боєць" своїх даних не називає, але пропагандисти стверджують, що він нібито "перебуває у 110-й окремій механізованій бригаді".

Черговий фейк окупантів: дивіться відео

Що кажуть у Центрі стратегічних комунікацій

Там наголосили, що це відео не відповідає дійсності з декількох причин:

По-перше, в Україні всіх мобілізованих призовного віку, які пройшли медкомісію і визнані придатними до військової служби, відправляють у навчальні центри підготовки. Підготовка мобілізованих осіб в умовах воєнного стану триває щонайменше два місяці.

По-друге, зверніть увагу на вимову "солдата". І, звісно, на текст.

Звісно, що текст російських фейкометів зовсім не відповідає реаліям та правилам української мови. Росіяни звикли експлуатувати наративи про погане українське керівництво, недолуге командування, загибелі та смерті у своїх ІПСО. Вони не припиняють спроби дискредитувати українців і військове керівництво в очах міжнародних партнерів,

– мовиться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій.

Відомо, що фейк запустили зі сторінки у фейсбуці під назвою Cripto nucergeq, яка маскується під торгівлю й заробіток у криптовалюті на іграх. За даними Центру стратегічних комунікацій, чергову ворожу кампанію запустили 1 квітня. Перші ж ознаки активності на сторінці датуються 1 березня.



Фейк запустили зі сторінки у фейсбуці під назвою Cripto nucergeq / Фото Центру стратегічних комунікацій

Раніше у мережі поширили нібито "наказ" про підготовку шкіл у столиці України до надзвичайних заходів. Мовиться про заходи до роковин повномасштабного вторгнення. У Департаменті освіти й науки Києва заявили, що не видавали жодних наказів про передачу освітніх закладів Києва під підпорядкування інших органів.