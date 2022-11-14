У РНБО відреагували на відео з нібито "стратою" вагнерівця, який здався в полон

РосЗМІ активно поширюють кадри "страти" вагнерівця Євгена Нужина. Його начебто ліквідували свої ж за те, що здався в український полон. Водночас немає жодних реальних доказів, що станом на зараз Нужин – "двохсотий".

Росія кидає своїх людей на війну, як "гарматне м'ясо". Перелякані окупанти здаються у полон, аби зберегти своє життя. Зокрема, на Луганщині так багато загарбників здаються ЗСУ, що "чмобіків" вже навіть не рахують.

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Звичайно ж, російську "верхівку", яка хоче дійти по трупах хоча б до якихось цілей, це не влаштовує. Окупантів намагаються всіляко відлякати від полону.

Відео зі "стратою" має конкретну мету

На тлі цих новин у мережі поширили відео зі "стратою" вагнерівця й колишнього ув'язненого Рязанської виправної колонії Нужина. Йому начебто розбили голову кувалдою.

У Центрі протидії дезінформації зауважили, як миттєво відреагували на "страту" росЗМІ. Вони заголосили, що відео, де вагнерівця "страчують" нібито свої ж – "постанова українських спецслужб".

Видав свій коментар й Євгеній Прігожин – "господар" вагнерівців. Він "загадково" зауважив, що "Нужин не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми".

Тоді росЗМІ в один голос почали виправдовувати "страту", мовляв, так зі зрадниками й треба чинити.

Офіційно смерть Євгенія Нужина не підтверджувалася і коментарів від правоохоронних органів поки що немає, тому не можна ігнорувати варіант, що це постанова,

– мовиться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації наголосили: у будь-якому випадку відео "страти" – добре спланована ІПсО. Росія хоче відбити у свого "гарматного м'яса" бажання здаватися у полон. Фактично відео з Нужиним – відповідь на українську урядову програму "Хочу жить".

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Тим часом у Кремлі активно вдають, що "ми здесь нє прі чьом". Зокрема, Дмітірй Пєсков заявив, що "страта" Нужина – "не їхня справа".